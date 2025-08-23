Un "Oasis" a medias en Gijón: así fue el icónico concierto del grupo británico hace 25 años en El Bibio

Bonnie Tyler desbordó Poniente en la última Semana Grande. "Sex Pistols" arrasó el Parque de los Hermanos Castro en el festival Tsunami de julio –y el año pasado actuó "Scorpions"–. No hay que tirar de hemeroteca para reparar en la vigencia de Gijón en materia de conciertos internacionales, aunque sí para retroceder a uno de los más icónicos y, por la magnitud de sus protagonistas, controvertidos.

Un 23 de agosto del 2000, "Oasis", el grupo de Manchester sinónimo de fenómeno de masas, llevó su rock a la plaza de toros de El Bibio. El coso no se llenó. Fue un concierto "incompleto", con la ausencia de Noel Gallagher, derivada de la sinuosa relación con su hermano Liam y que ha marcado la trayectoria de la banda, que este julio, en Gales, arrancó su gira tras 16 años de separación.

Dos jóvenes asistentes al concierto. / LNE

El público no salió del todo contento del recital, que apenas superó la hora y cuarto de duración. Sonaron clásicos, eso sí, como "Roll with it", "Wonderwall" o "Live forever", pero no fluyó la sinergia entre artistas y asistentes. Cuando unos pedían aplausos, los otros ofrecían una respuesta timorata. Cuando estos reclamaban más canciones, llegó un abrupto final de un show que arrancó con "Don’t let it out".

La expectación por "Oasis" estaba por las nubes en Gijón. El concierto tuvo lugar por la noche, pero desde la mañana fueron varios los grupos de seguidores de los británicos los que aguardaban el momento, con comida, cartas o revistas. Las colas en el teatro Jovellanos para conseguir entradas, el bien más preciado, eran largas. Ese "hype", aprovechando el idioma de la dupla Gallagher, no se vio correspondido en un concierto que congregó a algo más de 5.000 espectadores y que cumple 25 años. Un cuarto de siglo ya desde la noche en la que Gijón vibró con un mermado "Oasis".