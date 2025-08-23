El deterioro en las iglesias de la zona rural de Gijón inquieta a los párrocos: "Pueden caer"

El tiempo es mal compañero de viaje para algunas de las iglesias repartidas por el Gijón rural. No solo la de San Salvador de Deva sufre desperfectos –en este caso causados por una plaga de termitas como adelantó LA NUEVA ESPAÑA–, sino que otras, como la de Fano, se hallan en situación delicada por daños estructurales. Templos como el de Baldornón o Vega también sufren carencias. En Bernueces o Porceyo ya hubo que acometer reparaciones en los tejados. Por un mantenimiento periódico que evite obras apremiantes o por una mayor aportación económica de los feligreses abogan los párrocos, que reivindican la importancia de conservar en buen estado los santuarios. "Son como las casas; si no se mantienen, se caen", sostienen.

Las parroquias alertan del deterioro de las iglesias rurales: "Se pueden caer"

"Tendré que poner casco", bromea Maximino Canal, párroco de Deva, sobre la iglesia de San Salvador. Confiesa su temor a descubrir que haya más carcoma de la ya conocida en un templo reconstruido tras la Guerra Civil. De hecho, la parroquia ha impulsado una recaudación de fondos para acometer una reparación de urgencia que ponga solución a la plaga de termitas que asola el templo desde hace varios años. El objetivo, curarse en salud ante un posible desplome de la techumbre.

Canal apuesta por no perder de vista cualquier contratiempo que pueda emerger en las iglesias. "Debe haber un mantenimiento porque, si no, se te vienen abajo", sentencia el sacerdote. Es el gran temor en Deva, que se produzca un hundimiento. Canal también lleva las parroquias de Castiello de Bernueces y Santurio. En la primera, en la iglesia de San Pedro, ya se hizo años atrás un arreglo en el tejado. "Al ser construcciones viejas, los principales problemas se detectan en tejados y canalones, donde aparecen humedades", declara. En Santurio, labores de pintura se aplicaron en la iglesia de San Jorge, donde las revisiones son continuas en la cubierta para eludir males mayores. "Limpiamos para no crezca la maleza y hay aves que ‘depositan’ allí", comenta Canal.

Compleja situación atraviesa también la iglesia de San Juan Evangelista de Fano, de origen románico, que se remonta al siglo XIII y aquejada de defectos estructurales. La comunidad vecinal ya realizó el pasado año una llamada de alarma ante el preocupante estado del templo. "Hay rajas en las paredes, grietas en la zona del presbiterio y el arco está hecho una porquería", subraya el párroco, Fernando Velado, que incide en que "si no hay mantenimiento, las iglesias se acabarán cayendo". "Cuidar los techos es fundamental", proclama Velado, que asegura que el Arzobispado de Oviedo ya tiene en su poder informes sobre la situación en Fano.

Goteras y tejados "podridos"

En la iglesia de Santa Eulalia de Baldornón hay goteras; y en la de San Emiliano de Vega, los dolores de cabeza los provocan los canalones. En verano de 2024, el templo de San Martín de Huerces sufrió un saqueo y la profanación de su sagrario. "Robaron incluso canalones de cobre", recuerda Fernando Velado, párroco también en Baldornón, Vega y Huerces, quien lamenta que trabajos de este estilo "no son cuestión de cuatro euros". "Si no aporta la gente...", reflexiona.

Rememora Albino Laruelo que en el pasado las complicaciones que daba el tejado de la iglesia de San Félix de Porceyo derivaron en una reparación. "Se estaba pudriendo", indica el párroco asimismo de Cenero, La Pedrera y Ruedes. En el templo de San Andrés, en La Pedrera, se efectuaron trabajos de pintura por dentro y por fuera. Estas pequeñas actuaciones no son ni mucho menos inusuales en las parroquias en aras de poner a punto los templos o, si la situación es más grave, de atajar potenciales conflictos que supongan un riesgo para la seguridad de la comunidad religiosa. "Es un tema serio", manifiesta Albino Laruelo, que apunta que, por su experiencia, "todos los años gastamos algo", en alusión a ese tipo de tareas dirigidas a mejorar el edificio . "No se pueden ir dejando", resalta Laruelo.

"En la zona rural encuentras de todo; las iglesias tienen sus dificultades", valora el arcipreste de Gijón, Iván González. A su juicio, más que la antigüedad de los edificios, juegan en contra de los templos "las condiciones climáticas de Asturias". "Se juntan el frío, el calor, la humedad constante...", manifiesta González, que reconoce el "mal estado" de la iglesia de Fano y asevera que "cada ‘¡equis tiempo tiene que haber mantenimiento" en unas iglesias que no son inmunes al transcurrir de los años.