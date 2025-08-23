La peña José Tomás distingue a "Dengosillo" como mejor toro de la Feria de Begoña

La peña José Tomás ha decidido otorgar el premio de mejor toro de la Feria de Begoña, que concluyó el pasado domingo, a "Dengosillo", número 95, negro de 510 kilos, de abril de 2021 de la ganadería La Ventana del Puerto, lidiado por Alejandro Talavante y con vuelta al ruedo. Los finalistas, entre otros, fueron "Venturoso", número 53, negro borrador de 490 kilos de marzo de 2021 y también de La Ventana del Puerto, lidiado por José María Manzanares; y "Pingón", número 50, cárdeno de 540 kilos de octubre de 2020 de la ganadería La Quinta, lidiado en este caso por Clemente.

Apuntan desde la peña José Tomás que "si bien el año pasado se consideró conveniente no premiar ningún astado, en este ocasión fueron varios los toros destacados por el jurado para el premio". En ese sentido, el colectivo expresa su "felicitación" a Circuitos Taurinos "por traer a Gijón toros acordes al nivel del aficionado taurino asturiano".

El próximo mes de abril, socios y aficionados de la peña podrán acudir al viaje que se organizará para entregar en la ganadería La Ventana del Puerto el trofeo, subvencionado por La Fueya de Tomás, sede de la entidad que concede la distinción. La Feria de Begoña mantendrá para la siguiente edición la misma estructura, con tres corridas de toros, una de rejones y una novillada.