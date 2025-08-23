El PSOE denuncia el "colapso" al cerrar un acceso a Cimadevilla
Eva Pérez, sobre el cierre de Claudio Alvargonzález en la Semana Grande: "Además de visitantes, ¿alguien del gobierno local contó los atascos?"
"¿Aparte de contar visitantes, casetas, mesas y sillas, qué parte del gobierno municipal se ha sentado a contar los atascos en Cimadevilla, los colapsos que se producían y qué previsiones, incluso, podía haber de vías de emergencia y vías de seguridad de haberse producido algún tipo de situación que conllevara una emergencia?" La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Carmen Eva Pérez, remataba con estas palabras las duras críticas que vertió ayer contra el gobierno local gijonés por las restricciones al tráfico en Semana Grande de la calle Claudio Alvargonzález con motivo del Paseo Gastro.
La edil atribuyó el "colapso" en el único acceso que le quedó al barrio, desde el Campo Valdés, con motivo de la celebración de conciertos en la Plaza Mayor, considerando que podría haber intencionalidad por parte del ejecutivo municipal en propiciar esas aglomeraciones de personas para favorecer el consumo en el Paseo Gastro.
El PSOE va a plantear dos cuestiones en la Comisión de Tráfico y Seguridad del Ayuntamiento el 4 de septiembre: "Si se establecieron medidas especiales de seguridad para el acceso y evacuación del barrio de Cimadevilla todo el tiempo que permaneció cerrada la circulación en la calle Claudio Alvargonzález, si estaban previstas medidas extraordinarias en las fechas en las que esta situación coincidió con la celebración de conciertos u otros eventos, si existió algún tipo de coordinación entre las concejalías de Turismo, de Tráfico y de Seguridad".
