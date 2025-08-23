Susto en Gijón por un incendio "de consideración" en un polígono industrial: hay importantes daños materiales

El fuego, originado en el altillo de una nave, se extendió por las instalaciones y no registró heridos

El humo que originó el incendio.

El humo que originó el incendio. / LNE

Sergio García

Susto para empezar el sábado en Gijón. Los Bomberos intervinieron esta mañana en el polígono industrial de Roces debido a un incendio "de consideración" originado en una nave. El fuego comenzó, por causas que se desconocen, en el altillo, y se extendió posteriormente al resto de la nave. Pese a lo aparatoso del incidente, este no provocó heridos, si bien sí hubo importantes daños materiales.

Desde el Ayuntamiento transmiten que el incendio "está controlado" y que los trabajos "se centra en poner fin a los posibles conatos que se puedan dar aún". Después habrá labores de ventilación en las naves contiguas. El humo era visible desde varios puntos de la ciudad, aunque, por fortuna, los hechos se saldaron sin consecuencias personales.

