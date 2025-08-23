Susto en Gijón por un incendio "de consideración" en un polígono industrial: hay importantes daños materiales y una gran columna de humo se ha visto en la ciudad
El fuego, originado en el altillo de una nave, se extendió por las instalaciones
Susto para empezar el sábado en Gijón. Los Bomberos intervinieron esta mañana en el polígono industrial de Roces debido a un incendio "de consideración" originado en una nave. El fuego comenzó, por causas que se desconocen, en el altillo, y se extendió posteriormente al resto de la nave. Pese a lo aparatoso del incidente, este no provocó heridos, si bien sí hubo importantes daños materiales.
Desde el Ayuntamiento transmiten que el incendio "está controlado" y que los trabajos "se centra en poner fin a los posibles conatos que se puedan dar aún". Después habrá labores de ventilación en las naves contiguas. El humo era visible desde varios puntos de la ciudad, aunque, por fortuna, los hechos se saldaron sin consecuencias personales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Agrede a la dependienta de una heladería del centro de Gijón y se lleva 170 euros: así fue detenido el atracador
- Las memorias Ataulfo Blanco, uno de los hosteleros más populares de Gijón: 'Aprendí a escanciar en el bar Villa, donde paraban los pescadores y conocía a todos los playos de Cimadevilla
- La jueza deja en libertad provisional al joven de 21 años acusado de la violación de Poniente, en Gijón
- El 'Elogio del horizonte', una de las esculturas más importantes de Gijón, se cerrará al menos otros dos meses y este es el motivo
- Un hombre detenido tras destrozar seis coches en Gijón: utilizaba un rompe lunas para acceder al interior
- Provoca un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón, y se da a la fuga: ya está identificado
- Una calle para la guardia civil gijonesa asesinada por ETA hace 25 años: 'Estoy orgullosísima de mi hija
- Las máquinas vuelven a Naval Gijón para estrenar el nuevo paseo antes de fin de año