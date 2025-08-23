Un templo gastronómico de obligada visita
Casa Ataulfo sirve pescados y mariscos frescos que marcan la diferencia
A.A.
Pasaron las Fiestas de Begoña, pero no cabe pausa alguna en Casa Ataulfo. Antes de que los profesionales del popular restaurante se tomen un merecido descanso, todavía restan dos semanas para darse un capricho y disfrutar no solo de un buen rato, sino de la calidad del producto de uno de los templos gastronómicos de la ciudad de Gijón.
Ya sea en barra o en la zona de comedor, la variedad de pescados y mariscos frescos que se saborea en Casa Ataulfo invita a vivir una velada inolvidable. Entre los primeros, el virrey, el besugo, el pixín, la merluza, el rubiel o la lubina son un deleite para el paladar. Con respecto a los mariscos, langostas, percebes, cigalas y bugres, entre otros, son ampliamente demandados en estas fechas. A todos ellos se les suman los que están de temporada, como el bonito o los "chipis" de potera. Infalibles.
Como acompañamiento, la bebida de Asturias, la sidra, se escancia en Casa Ataulfo como manda la tradición. Tanto JR de etiqueta verde como Sed de PKDO DOP maridan con la amplia lista de pescados y mariscos del lugar.
Es poco probable que quede alguien en Gijón que no haya visitado ya Casa Ataulfo. Si es así, que no lo dude. Calidad garantizada.
