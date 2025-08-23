Con "naturalidad" y "una sonrisa". De esta forma quieren abordar en Vega las fiestas de "San Bartolomé", que comenzaron ayer en una jornada de meteorología inmejorable y cargada de actividades para todos los públicos y gustos: juegos infantiles, una exhibición de la Guardia Civil, una misa dedicada a los fallecidos de la parroquia y la primera de las verbenas que se celebrarán este fin de semana. No obstante, el momento más especial para los vecinos fue el improvisado pregón que Koli Giner, querida vecina de la parroquia, ofreció junto a sus "chiquillos".

Arriba, Koli Giner en el pregón con miembros de «Kxigalines d’scrap»; abajo a la izquierda, Begoña Calvo y su hijo Juan Berdial en la exhibición de la Guardia Civil y a la derecha, Enzo Fernández realiza un test de alcoholemia con amigos en las fiestas de Vega.

La parroquia gijonesa por fin se engalanó para celebrar juntos su tradicional fiesta, una en la que "no sobra ni falta nada, es sencilla", destacó Joan Appiolazza y Juan Arnaiz, dos vecinos de La Camocha que encuentran el valor en la sencillez de lo indispensable: "Una carpa, música, comida, sidra, juegos para los niños y actividades varias, lo que tiene que haber, vamos", apuntaron. Y es que durante estos tres días los vecinos de Vega quieren "juntarse, celebrar con la familia y amigos alrededor de una buena comida", como explicaron Mónica Jiménez y José Alberto Vallado mientras disfrutaban de una botella de sidra en la carpa del prao, un plan que se repetía en cada una de las mesas del recinto, que se preparaba para lo que sería una noche de música, bailes y seguro, alguna que otra anécdota vecinal.

Vega se pone en marcha con la Guardia Civil e hinchables

Pero antes de la gran verbena amenizada por el cantante Jorge Menéndez y "Dj JSanchezz", los vecinos disfrutaron de un exitoso hinchable y de una muestra que la Guardia Civil ofreció y que generó una enorme curiosidad. "Es interesante tanto para nosotros como para los críos, para saber cómo trabajan y que utilizan", opinó Zaira Caro , quien resaltó a la patrulla canina presente, la cual no estaba acompañada de más perros debido a la demanda de efectivos provocada por los incendios y la visita de Pedro Sánchez a Degaña.

La exposición, eso sí, constaba de cuatro secciones diferentes: la canina, la de tráfico, una del Servicio de Protección de la Naturaleza, y una unidad de la Policía Judicial. Los más participativos fueron los más pequeños, quienes se hicieron fotos con la moto del cuerpo, se pusieron a prueba en el test de alcoholemia y atendieron a todos los utensilios de la Policía Judicial, los cuales, según ellos, recordaban a los del "CSI".

Un pregón "natural"

El momento cumbre llegaría con el pregón de una vecina muy apreciada y respetada por toda la parroquia: Koli Giner, una mujer comprometida con numerosas iniciativas solidarias que se ha ganado el cariño de todos sus vecinos. Giner no quiso hacer un pregón "cuadriculado", sino hacer lo que mejor se le da, ser natural y hablar con sus vecinos, mirándoles a los ojos y contarles sus vivencias.

"Tenía pensado escribir algo, pero sentí que no era lo ideal. Me compré un traje de esos fiesteros, pero voy a ir con la camiseta de la asociación con la que trabajo", contó Giner, que también quiso incorporar a "sus chiquillos", refiriéndose algunas de las personas con las que trabaja durante el año en su asociación, "Kxigalines d’scrap". De hecho, en la carpa de las fiestas se venden estas piezas, y lo recaudado se donará a la Asociación Alarde, que ayuda a personas con alguna discapacidad intelectual.