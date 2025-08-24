"El barbero de Picasso" brilla en el Jovellanos
El Jovellanos acogió la representación de la obra "El barbero de Picasso", una comedia de Borja Ortiz de Gondra e impulsada por las compañías "Amor al Teatro SL" y "Teatro Español". En la imagen, un momento de la función, que tiene en su reparto, entre otros, a Pepe Viyuela.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- Agrede a la dependienta de una heladería del centro de Gijón y se lleva 170 euros: así fue detenido el atracador
- Las memorias Ataulfo Blanco, uno de los hosteleros más populares de Gijón: 'Aprendí a escanciar en el bar Villa, donde paraban los pescadores y conocía a todos los playos de Cimadevilla
- Botellazos, gritos y una persona inconsciente: los estragos de una nueva pelea en el centro de Gijón
- La jueza deja en libertad provisional al joven de 21 años acusado de la violación de Poniente, en Gijón
- El 'Elogio del horizonte', una de las esculturas más importantes de Gijón, se cerrará al menos otros dos meses y este es el motivo
- Un hombre detenido tras destrozar seis coches en Gijón: utilizaba un rompe lunas para acceder al interior
- Provoca un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón, y se da a la fuga: ya está identificado