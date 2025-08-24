Se da a la fuga en Gijón y acaba detenido tras una persecución en la que un policía resulta herido

La Policía Local de Gijón ha detenido a un joven de 22 años tras una intensa persecución por carretera después de que este fuera sorprendido circulando a gran velocidad por la zona del Infanzón. El hombre se dio a la fuga y llegó hasta Santurio, donde terminó detenido.

El joven dio positivo en cannabis y tenía pendientes dos órdenes de detención y un ingreso en prisión, por lo que fue trasladado a los calabozos de la Policía Nacional. Durante la persecución, una de las patrullas de la Policía Local sufrió un accidente, en el cual uno de los agentes resultó herido leve.