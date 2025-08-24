Se da a la fuga en Gijón y acaba detenido tras una persecución en la que un policía resulta herido
El joven, de 22 años y sorprendido circulando a gran velocidad en la zona del Infanzón, dio positivo en drogas y tenía pendiente un ingreso en prisión
S. G.
La Policía Local de Gijón ha detenido a un joven de 22 años tras una intensa persecución por carretera después de que este fuera sorprendido circulando a gran velocidad por la zona del Infanzón. El hombre se dio a la fuga y llegó hasta Santurio, donde terminó detenido.
El joven dio positivo en cannabis y tenía pendientes dos órdenes de detención y un ingreso en prisión, por lo que fue trasladado a los calabozos de la Policía Nacional. Durante la persecución, una de las patrullas de la Policía Local sufrió un accidente, en el cual uno de los agentes resultó herido leve.
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- Botellazos, gritos y una persona inconsciente: los estragos de una nueva pelea en el centro de Gijón
- Agrede a la dependienta de una heladería del centro de Gijón y se lleva 170 euros: así fue detenido el atracador
- Susto en Gijón por un incendio en el polígono industrial de Roces: el humo fue visible desde varios puntos de la ciudad
- Las memorias Ataulfo Blanco, uno de los hosteleros más populares de Gijón: 'Aprendí a escanciar en el bar Villa, donde paraban los pescadores y conocía a todos los playos de Cimadevilla
- Fallece a los 63 años Xuan Fernández, naturalista y antiguo recuperador de aves de Gijón: 'Lo daba todo
- Un hombre detenido tras destrozar seis coches en Gijón: utilizaba un rompe lunas para acceder al interior
- Una empresa de ingeniería gijonesa, candidata a los proyectos para las obras de reconstrucción de la dana en Valencia y Castilla La Mancha