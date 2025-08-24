Se da a la fuga en Gijón y acaba detenido tras una persecución en la que un policía resulta herido

El joven, de 22 años y sorprendido circulando a gran velocidad en la zona del Infanzón, dio positivo en drogas y tenía pendiente un ingreso en prisión

Un coche de la Policía Local de Gijón.

Un coche de la Policía Local de Gijón. / Ángel González

S. G.

La Policía Local de Gijón ha detenido a un joven de 22 años tras una intensa persecución por carretera después de que este fuera sorprendido circulando a gran velocidad por la zona del Infanzón. El hombre se dio a la fuga y llegó hasta Santurio, donde terminó detenido.

El joven dio positivo en cannabis y tenía pendientes dos órdenes de detención y un ingreso en prisión, por lo que fue trasladado a los calabozos de la Policía Nacional. Durante la persecución, una de las patrullas de la Policía Local sufrió un accidente, en el cual uno de los agentes resultó herido leve.

TEMAS

  1. El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
  2. Botellazos, gritos y una persona inconsciente: los estragos de una nueva pelea en el centro de Gijón
  3. Agrede a la dependienta de una heladería del centro de Gijón y se lleva 170 euros: así fue detenido el atracador
  4. Susto en Gijón por un incendio en el polígono industrial de Roces: el humo fue visible desde varios puntos de la ciudad
  5. Las memorias Ataulfo Blanco, uno de los hosteleros más populares de Gijón: 'Aprendí a escanciar en el bar Villa, donde paraban los pescadores y conocía a todos los playos de Cimadevilla
  6. Fallece a los 63 años Xuan Fernández, naturalista y antiguo recuperador de aves de Gijón: 'Lo daba todo
  7. Un hombre detenido tras destrozar seis coches en Gijón: utilizaba un rompe lunas para acceder al interior
  8. Una empresa de ingeniería gijonesa, candidata a los proyectos para las obras de reconstrucción de la dana en Valencia y Castilla La Mancha

Se da a la fuga en Gijón y acaba detenido tras una persecución en la que un policía resulta herido

Se da a la fuga en Gijón y acaba detenido tras una persecución en la que un policía resulta herido

Las concesiones pendientes, claves para las cuentas del Musel en 2026

Las concesiones pendientes, claves para las cuentas del Musel en 2026

La figura de la semana: Joaquín Alonso, el eterno capitán rojiblanco

La figura de la semana: Joaquín Alonso, el eterno capitán rojiblanco

El Hospital de Jove ampliará varios servicios al mover los vestuarios al nuevo edificio polivalente

El Hospital de Jove ampliará varios servicios al mover los vestuarios al nuevo edificio polivalente

La extinción de los incendios del próximo verano empieza ahora

La extinción de los incendios del próximo verano empieza ahora

El verano late aún en los barrios y las parroquias de Gijón

El verano late aún en los barrios y las parroquias de Gijón

Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón (PP): "Hacía años que el Hípico no tenía lista de espera para inscribirse"

Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón (PP): "Hacía años que el Hípico no tenía lista de espera para inscribirse"

Tributo a la saga "El Rey León" en Pumarín-Gijón Sur

Tracking Pixel Contents