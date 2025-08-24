El eterno capitán rojiblanco

La historia del Sporting viene marcada por los futbolistas que han vestido su camiseta y han hecho vibrar a El Molinón. Entre ellos sobresalen mitos que dejaron su huella en los corazones rojiblancos. Un claro ejemplo de ello es Joaquín Alonso González, el jugador con más partidos en la historia del club. Alcanzó la cifra de 646 encuentros y fue el capitán del mejor Sporting. Pero, más allá del brillante currículum forjado en la cancha, ha sido su amor incondicional por la entidad lo que le ha llevado a ser una leyenda. Una leyenda que representa al Sporting institucionalmente en todos los rincones que visita.

Nacido el 9 de junio de 1956, Joaquín disfrutó de una infancia entretenida en Oviedo. Las fincas que rodeaban la vivienda de sus padres, Joaquín y María Luisa, las aprovechaba al máximo junto a los demás niños aficionados al fútbol. Sin embargo, no tendría ficha en ningún equipo hasta la adolescencia. En esa época, estudiaba en el IES Alfonso II de Oviedo. Luego, se matriculó en Empresariales. Por entonces, pasó por el Astur y el Gijón Industrial. Su calidad no pasó desapercibida y, desde entonces, la historia del Sporting y de Joaquín van de la mano.

Tras dar pasos de gigante en tiempo récord, Joaquín ha tenido una carrera a la altura de unos pocos elegidos. Entre los instantes que guarda este "one club man" con mayor cariño se cuelan el título de campeón de Segunda División en aquella gloriosa 76-77, así como los de subcampeón de Liga en Primera en la 78-79 y los subcampeonatos de Copa en la 80-81 y 81-82. Además, jugó un papel importante en todas las clasificaciones del Sporting para la Copa de la UEFA.

El trabajo en equipo era lo que más apreciaba Joaquín, aunque como jugador tuvo grandes números individuales. "Xuacu", ese ovetense tan aclamado en la villa marinera y a la vez respetado en su ciudad natal, es el segundo máximo goleador de la historia rojiblanca, con 81 tantos, tan solo superado por Quini y por delante de Ferrero. Su carrera futbolística le llevó a la selección española. Eso supuso otro sueño cumplido para ese guaje de talento algo tardío. Fue internacional en 18 ocasiones, disputó el Mundial del 82, el de España, y sumó otras diez internacionalidades con la selección olímpica. Llegó a ir, de hecho, a Moscú 1980.

Colgar las botas cuando llegó el momento no fue una decisión complicada para Joaquín. Sentía que era el momento adecuado. Finalmente, eso no supuso que se distanciara del balón y la competición. Su siguiente gran reto llegó a través de la selección española de fútbol playa, con la que comenzó jugando y marcando el primer gol de la historia del combinado, y a la que más tarde dirigió del 2002 al 2019.

Antes de que finalizara ese año, el eterno capitán tomó las riendas de las relaciones institucionales del Sporting y desde entonces ha sido un gran representante del club en cada uno de los múltiples viajes y actos que se suceden temporada tras temporada. Cualquier equipo que llega a Gijón sabe que le espera un anfitrión respetuoso, sonriente, amable y que se esfuerza para que los demás conjuntos guarden buen recuerdo de su paso por Asturias. Y cuando al Sporting le toca desplazarse es un fijo en la expedición. Además, Alonso es el líder de la Asociación de Veteranos del Sporting.

A lo largo de su trayectoria vital también ha vivido momentos y rachas duras ante las que ha tenido que reponerse. Una de ellas llegó con la grave enfermedad y la muerte de su primera mujer, Mariví. Más recientemente, unos problemas de salud ya superados le alejaron del Sporting durante algunas semanas. Ese ejemplo de garra y superación han sido una constante en un icono sportinguista que sueña en grande para la campaña que acaba de arrancar.

Lejos de los múltiples focos que trae consigo el fútbol, Joaquín es un hombre con un estupendo sentido del humor y a quien aquellos que mejor lo conocen definen como un "enamorado de su rutina y de quienes le rodean". Desde hace tres décadas, su día a día lo comparte con la profesora de yoga y escritora Marina Menéndez Álvarez de la Borbolla. Juntos han formado un gran equipo, en el que sus mejores compañeros son los hijos de "Xuacu", Daniel y Sergio, y los de Menéndez, Jorge y David, que falleció con 23 años en un accidente de tráfico.

En la actualidad, esta leyenda del Sporting que reniega a la posibilidad de jubilarse aprovecha sus ratos libres para disfrutar de la lectura, su otra principal pasión, así como del ciclismo, los paseos y todo aquello que le permita mantener un estado de forma envidiable.