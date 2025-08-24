Gesto impulsa un concierto y recital poético en La Arena

El centro municipal integrado de La Arena acogerá este martes, a las 19.30 horas y en su salón de actos, el concierto "Un amor fuera del tiempo", dedicado a Luis Sepúlveda y Eduardo Galeano. Lo protagonizarán Silvia Balducci y Osvaldo Torres, músicos, compositores y poetas que han dedicado buena parte de su trayectoria a la música de tradición oral del norte de Chile. El encuentro, organizado por la Sociedad Cultural Gesto, contará con un recital poético a cargo de Carmen Yáñez, poeta y militante chilena.

El título del concierto, "Un amor fuera del tiempo", es el mismo que el del libro recientemente publicado por Carmen Yáñez, un relato íntimo sobre su historia de amor con el escritor Luis Sepúlveda y una memoria marcada por la dictadura, el exilio, la separación forzada o el reencuentro.