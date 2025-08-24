Gesto impulsa un concierto y recital poético en La Arena
S. G.
El centro municipal integrado de La Arena acogerá este martes, a las 19.30 horas y en su salón de actos, el concierto "Un amor fuera del tiempo", dedicado a Luis Sepúlveda y Eduardo Galeano. Lo protagonizarán Silvia Balducci y Osvaldo Torres, músicos, compositores y poetas que han dedicado buena parte de su trayectoria a la música de tradición oral del norte de Chile. El encuentro, organizado por la Sociedad Cultural Gesto, contará con un recital poético a cargo de Carmen Yáñez, poeta y militante chilena.
El título del concierto, "Un amor fuera del tiempo", es el mismo que el del libro recientemente publicado por Carmen Yáñez, un relato íntimo sobre su historia de amor con el escritor Luis Sepúlveda y una memoria marcada por la dictadura, el exilio, la separación forzada o el reencuentro.
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- Agrede a la dependienta de una heladería del centro de Gijón y se lleva 170 euros: así fue detenido el atracador
- Las memorias Ataulfo Blanco, uno de los hosteleros más populares de Gijón: 'Aprendí a escanciar en el bar Villa, donde paraban los pescadores y conocía a todos los playos de Cimadevilla
- Botellazos, gritos y una persona inconsciente: los estragos de una nueva pelea en el centro de Gijón
- La jueza deja en libertad provisional al joven de 21 años acusado de la violación de Poniente, en Gijón
- El 'Elogio del horizonte', una de las esculturas más importantes de Gijón, se cerrará al menos otros dos meses y este es el motivo
- Un hombre detenido tras destrozar seis coches en Gijón: utilizaba un rompe lunas para acceder al interior
- Provoca un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón, y se da a la fuga: ya está identificado