Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón (PP): "Hacía años que el Hípico no tenía lista de espera para inscribirse"

Jorge Pañeda Fernández (Gijón, 1968), concejal de Deportes y Educación y presidente del Patronato Deportivo Municipal, descarta, por el momento, el proyecto de túnel subterráneo que ligue Las Mestas y el Chas tras la puesta en marcha de un semáforo "más funcional". También asegura que el proyecto de circuito ecuestre del norte, con Gijón como referencia, se halla en "stand by", aunque, remarca Pañeda, "seguimos abiertos".

El Concurso Hípico Internacional ya está ahí.

Hemos conseguido muy buen grupo de jinetes y amazonas y hacía años que Gijón no tenía el cartel de inscritos con listas de espera. También se ha mejorado la oferta de ocio.

¿Qué supone esta cita para la ciudad?

Es un evento social donde todo el mundo viene a divertirse, a tomar algo y a encontrarse con los amigos. El último día del concurso pasado hubo 11.500 personas, un récord. Es el evento final del verano.

Desde hace años se habla de un túnel subterráneo que conecte Las Mestas y el Chas.

De momento hemos puesto el famoso semáforo para caballos, algo que nunca se había hecho para unir ambas pistas. Sabemos lo costoso que es el túnel, se hablaba de casi 300.000 euros, y hay que cuidar el tema presupuestario. El semáforo abre de viernes a domingo, es más barato e igual o más funcional.

La idea del túnel, por tanto, parece lejana.

De momento el problema está solventado. Tampoco sabemos si nos ponemos a taladrar y resulta que es zona inundable y el coste se dispara. Se valoró la opción de puentes de madera, pero quedaron ideas en el aire, sin estudios mayores.

¿Qué hay de ese potencial gran circuito ecuestre con Gijón como epicentro?

El Gijón Horse Jumping quedó en "stand by". El Chas decidió mirar otras vías y concejos y estudiar un planteamiento para ver cómo funcionaría en el futuro. Nosotros, en su momento, les pedimos un proyecto para ver si era viable que no nos llegaron a pasar. La relación es buena, si hay que hacer un circuito entre las dos instalaciones se hace. Seguimos abiertos a todo lo que sea rendimiento económico y dinamización turística en épocas no veraniegas. No obstante, ellos necesitarían mucho terreno entre pistas y espacio para boxes, y esto se nos queda pequeño. Está en medio de la ciudad. Estamos abiertos, pero siendo un Ayuntamiento y dinero público, necesitamos datos más sólidos.

¿Cómo es la relación con Jesús Kocina, copresidente de la marca?

Buena. Nos escribimos bastante a menudo. Lo que pasa es que cada uno defiende lo suyo. Yo, que para hacer algo con dinero público, debe haber un estudio más exhaustivo. Él tiene que poner las ideas en un papel.

En Las Mestas se ubicará la nueva sede del Patronato Deportivo Municipal.

Hemos metido para 2026 el coste del proyecto, en torno a 300.000 euros, para el estudio de la obra. Queremos que en 2027 ya tengamos una empresa que haya ganado el concurso. Ojalá antes ya esté la primera piedra puesta.

¿Cómo está el panorama a nivel de obras en instalaciones?

Es inminente el nuevo pabellón desmontable de El Llano, se calcula para octubre. Si empieza en esa fecha, para noviembre posiblemente esté listo. Estamos terminando la cubierta del pabellón de Moreda y el año que viene queremos acabar con la de La Tejerona. También cambiaremos el pavimento del patinódromo de Moreda y de la estación de calistenia de El Llano. En la Laboral, lo más inminente, para 2026, es la luz para los campos de rugby y hockey.

¿Y el futuro complejo deportivo de la zona oeste?

Ya se aprobó el plan especial par a que en 2026 pueda empezarse a construir. Los trámites van más rápido de lo que pensábamos dentro de la complejidad de la administración. Las obras durarán aproximadamente un año o quince meses, aunque los plazos pueden variar.

La ciudad, finalmente, sí albergará la Copa de la Reina de hockey sobre patines.

Hubo un malentendido. Se habló con la Federación Española de Patinaje para acogerla este año pero no teníamos presupuesto. Para 2026 nos habíamos reunido con el Telecable Gijón, que nos dijo que las fechas eran inamovibles, y queríamos una competición sostenible y solidaria, que la gente del Palacio de los Deportes no tuviese que estar un mes o dos fuera. Por eso decíamos que no nos encajaban las fechas. Pero en cuanto hablamos con la Federación todo se arregló, entendieron la singularidad de los equipos que juegan en el Palacio. En horas llegamos a un acuerdo. Solicitábamos junio como fecha y estamos valorando abril o mayo. Si es mayo, mejor, pero tiene que ratificarlo la Federación.

¿Qué inversión requeriría?

Entre la pista, hoteles y alojamientos de los clubes, merchandising, televisión... calculamos entre 125.000 y 160.000 euros. Las chicas del Telecable se lo merecen, a ver si pueden ganar el título en casa. Seguimos apoyando el deporte femenino.

El Premier Padel regresa en 2026.

Barajamos las mismas fechas. Este año, sin venir los cien primeros del ranking masculino, tuvimos unos 4.500 espectadores el último día. Fue el más alto nivel de pádel femenino que se puede ver. Tenemos una cláusula con la promotora por la que, si no vienen los cien primeros, volvemos a tener una rebaja, pero nos garantizaron que vendrían si no pasa nada.

¿Es viable que vuelva el torneo de tenis ATP?

Ahora mismo no, tienen que encajar muchas cosas. Primero, que venga una empresa organizadora y al mismo tiempo patrocinadora. Para hacerlo el Patronato, son importes muy elevados. Traer un ATP 250 lo veo complicado salvo que nos encaje una carambola. Pero, si se nos pusiese algo a tiro, intentaríamos luchar por ello.

¿Qué proyectos hay en ciernes?

Para marzo estamos montando un congreso sobre actividad física y deporte en edad escolar. Queremos que vengan eminencias y habría charlas, mesas redondas. Sería de varios días, estamos dándole vueltas.

El curso escolar está a la vuelta de la esquina.

Para el próximo consejo queremos hacer charlas para informar sobre ventajas y desventajas de la línea caliente en comedores. Y empezar ya con el pliego de condiciones, que será complejo, para que el modelo esté ya en el curso 2026-2027.

Hace unos días se publicaron las listas definitivas de las ayudas.

Entregaremos los vales entre el 3 y el 5 de septiembre, por lo que los niños ya tendrán su material en la mesa cuando empiecen el colegio. Nadie sabrá si tienen o no beca. Se trata de buscar la igualdad, de que nadie se sienta menos por tener que pedir una beca. La burocracia, además, se redujo un 40 %.