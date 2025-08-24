Laboral Ciudad de la Cultura licita la concesión de tienda, taquilla y recepción

La Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística del Principado ha licitado la concesión por 10 años del servicio de tienda librería en Laboral Ciudad de la Cultura, para optimizar las instalaciones ahora dedicadas a la venta de entradas y recepción de visitantes. El local se encuentra en uno de los laterales del patio corintio, con 329,66 metros cuadrados útiles, 271,65 en planta baja y 49,01 en altillo, más la taquilla auxiliar en el Teatro de la Laboral, con 45,25 metros cuadrados. El precio de licitación es de 209.064,62 euros, cuantía que la sociedad pública estima que pagará al adjudicatario a lo largo de esos diez años, a razón de cuarenta céntimos por cada entrada que venda tanto para espectáculos en la Laboral, como en otros espacios de Asturias.

Fomentando el alcance del servicio a taquilla y ampliando los servicios de atención al cliente, que ya se prestan actualmente por el personal de un centro especial de empleo –plantilla que será subrogada– es uno de los objetivos de este contrato.

La otra fuente de ingresos que obtendrá el adjudicatario son los pagos de los propios usuarios por la tienda que se incluirá en el local principal, por un lado para la venta de papelería y libros. También productos de regalo o recuerdo como ropa, complementos, artesanía, cerámica, objetos de decoración, gastronómicos, imanes, postales, libretas, tazas, llaveros y bolígrafos, entre otros. También será obligatoria la inclusión de una linea de productos con los estándares de Comercio Justo.

Facilitar información turística sobre Asturias, Gijón y la Laboral será una de las obligaciones del adjudicatario, que además tendrá que ofrecer al menos dos de los siguientes servicios complementarios: copistería, punto de recogida y custodia de paquetería, organización de talleres o cursos artísticos, educativos o culturales, exposiciones, servicios de apoyo a congresistas. En cuanto a la copistería, el estudio de viabilidad elaborado para esta licitación menciona la presencia de numeroso alumnado en la Laboral, en los distintos centros docentes que tienen su sede en la misma.

El estudio de viabilidad también señala que afluencia media diaria certificada a la Laboral es de 5.000 personas, en un Bien de Interés Cultural con más de 130.000 metros cuadrados construidos que cuenta con visitas guiadas, programación artística, congresos y es uno de los atractivos turísticos de Gijón, además de ser sede de LABoral Centro de Arte y CReación Industrial, el Centro Integrado de Formación Profesional, la Escuela de Arte Dramático, el Conservatorio Profesional de Música y Danza, la Facultad de Comercio, la RPTA y TK Elevator.

El contrato será a riesgo y ventura del contratista. El presupuesto de licitación se estableció en base a las 31.641 entradas vendidas anualmente para distintos eventos en la Laboral. La concesionaria no pagará ningún canon al Principado, sino que el mismo se compensará en especie a través de la prestación de servicios de información al público, taquilla y las tareas administrativas que impliquen. El valor estimado del contrato, de 3,3 millones. Se estima necesaria una inversión de 194.980 euros por parte del adjudicatario. Los criterios de adjudicación incluyen baja económica respecto a lo que cobrará por entrada emitida, el plan de inversiones, acciones de fidelización, formación del personal y organización y gestion del servicio.