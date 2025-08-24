Dos menores de edad heridos tras un fuerte accidente en Gijón: el vehículo acabó estrellado contra una casa

Gran accidente ocurrido en el kilómetro 2 de la AS-377 a su paso por Vega. Sobre las 16.00 horas la Guardia Civil recibió una llamada alertando de un siniestro vial. Un vehículo, aparentemente sin la participación de otros coches, se había estrellado contra una casa después de salirse de la vía.

Dos implicados en el accidente, menores de edad de 1 y 2 años, fueron los más afectados en la colisión, siendo traladados por los servicios sanitarios, que acudieron con dos ambulancias, y a la espera de confirmar el pronóstico.

La Guardia Civil, en un primer momento, cortó la circulacion en ambos sentidos para que las labores de rescate fueran lo más ágiles posibles. En pocos minutos, se restableció el tráfico. Tambien se traslada al lugar el equipo UNIS de la Guardia Civil de Gijón.