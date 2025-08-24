El nuevo edificio polivalente de Jove permitirá ampliar varios servicios

La obra de ejecución del futuro edificio polivalente del Hospital de Jove, que acaba de superar la fase de cimentación en el recinto anexo al complejo, permitirá ganar espacio en zonas como las destinadas a las consultas externas y a los servicios de Urgencias o Radiodiagnóstico, entre otros. Asimismo, los trabajos que arrancaron en abril con un plazo de 28 meses conllevarán la creación de alrededor de 80 plazas de aparcamiento. "Son cambios que van a venir muy bien", valoran fuentes del centro médico de la zona Oeste. Respecto a las otras obras que permanecen activas en el ámbito sanitario de la ciudad, el exterior del consultorio médico de Vega-La Camocha ya está vallado de cara a unos trabajos que durarán 16 meses y, por otro lado, la Consejería de Salud confía en abrir a mediados de septiembre el consultorio de Nuevo Roces.

En el Hospital de Jove entienden que las labores están realizándose de manera acorde a los plazos. Después de haber completado los cimientos, los siguientes pasos irán orientados a ganar altura en el que será el nuevo edificio del principal complejo sanitario de la zona oeste.

La primera fase de la ampliación de Jove, que se adjudicó por 15,2 millones de euros, generará un edificio de 5.158 metros cuadrados. Los plazos apuntan a que la obra podría estar culminada en verano de 2027.

En ese edificio polivalente, tal y como estaba previsto, habrá áreas de consultas, vestuarios y salas de trabajo. Además, se habilitará un salón de actos y zonas de docencia para la formación de alumnos de la Universidad Europea si se completan los trámites y la autorización para confirmar esa vinculación entre el hospital gijonés y el centro universitario. Si bien, la creación del salón de actos ya estaba prevista antes de que empezaran los contactos con la Europea.

Teniendo en cuenta las dimensiones del edificio polivalente, en el Hospital de Jove confían en que ese espacio resulte clave de cara a poder ampliar las consultas externas y los servicios de Urgencias o Radiodiagnóstico, entre otros. Según explican desde el complejo sanitario, eso se conseguirá liberando los vestuarios que actualmente se encuentran en esas zonas que podrían ampliarse con el objetivo de continuar mejorando la atención al paciente. "La idea es llevar al edificio polivalente algunos elementos que se encuentran en el núcleo del Hospital", remarcan.

El consultorio de Nuevo Roces, que abrirá en septiembre. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Las actuaciones que están en marcha en el lateral del edificio de consultas externas se han compaginado en los últimos meses con unas obras de menor impacto en la planta -2, donde se ha reorganizado el servicio de Radiodiagnóstico, que próximamente recibirá su segundo TAC. "Este es un hospital que siempre busca modernizarse y crecer", destacan estas fuentes.

Jove ganará 80 plazas de aparcamiento

Más allá de aportar fluidez en la atención sanitaria, en Jove ponen el foco en la importancia de sumar unas 80 plazas de aparcamiento con esta futura ampliación. "En verano no hay problemas para encontrar sitio, pero en invierno esa dificultad crece. Entonces, es algo que se agradecerá", aseveran.

Al tiempo que se realizan los trabajos en el terreno donde irá el edificio polivalente del Hospital de Jove y con la obra de Cabueñes paralizada, en otros centros sanitarios de la ciudad también continúa la actividad de las obras. En Vega-La Camocha, donde desde el pasado mes de julio está activo el consultorio modular y prefabricado, el exterior del espacio donde se ejecutará el nuevo consultorio ya está vallado.

Estas novedades son celebradas por el presidente de la asociación vecinal de La Camocha, Jesús Alonso, quien remarca que "estamos deseando que avance la obra". "Pensamos que vamos a tener un buen consultorio", aplaude Alonso, quien señala que las sensaciones de los residentes de la zona con el funcionamiento del consultorio provisional son positivas. "Estamos incluso mejor que en el anterior consultorio. Hemos estado mucho tiempo pidiendo mejoras y, por fin, ahora va el proceso hacia adelante y están cumpliendo con lo que nos dijeron", desarrolla el líder vecinal, que incide en que el consultorio médico con el que contarán en Vega-La Camocha triplicará la superficie útil con el que contaba el edificio hasta ahora y reforzará la atención sanitaria.

Por otro lado, en Nuevo Roces esperan por la apertura del consultorio del barrio, cuyas obras afrontan la recta final. La previsión de Salud es que su actividad arranque a mediados de septiembre. En total, el coste de la obra ha alcanzado unos 3,9 millones, a los que hay que sumar los alrededor de 192.000 euros de la compra de mobiliario. Este consultorio será periférico de Contrueces y tomará dos cupos –de médico y enfermera– de ese centro. Además, sumará otro cupo para llenar seis consultas. También habrá servicio de pediatría, una zona de atención a la mujer, atención a la salud bucodental y una trabajadora social.

Una demanda histórica

La presidenta de la asociación vecinal de Nuevo Roces, Graciela Buzón, define a la apertura del consultorio como "una de las grandes demandas del barrio". "Era una de las principales promesas del Principado y el Ayuntamiento. En la promoción del barrio estaban servicios públicos como el centro de salud, el colegio y el instituto. Creemos que ya va siendo hora de que lo abran porque los primeros habitantes del barrio llegamos hace 15 años", reivindica Buzón, que resalta que "damos la bienvenida a todo lo que sean servicios necesarios para que Nuevo Roces se desarrolle como un lugar donde vivir". En cuanto a la atención que se prestará en el consultorio, la líder vecinal lamenta que "no vayamos a contar con ningún fisioterapeuta".

Además de estas obras, Salud está trabajando en la reforma del Centro de Especialidades Avelino González de Pumarín como recurso de salud mental. En la primera planta estaba previsto crear siete consultas polivalentes este año y en 2026 se desarrollará el prometido hospital de día infanto-juvenil, que estará en la segunda planta.