El Puerto negoció con una cofradía vasca la venta de Lonja Gijón

Los anteriores gestores de la Autoridad Portuaria de Gijón mantuvieron conversaciones con una cofradía de pescadores del País Vasco para la venta de la mayoría accionarial de Lonja Gijón-Musel, unas negociaciones que trascendieron en ámbitos del sector y que según las fuentes consultadas pasaban por la compra de las acciones que posee en Lonja Gijón la Autoridad Portuaria de Gijón (el 46,27%), la Sociedad Regional de Promoción del Principado (SRP, con el 8,64%) y la Cámara de Comercio de Gijón (17,80%). Las negociaciones no llegaron a cuajar y el patrón mayor de la cofradía de pescadores que en su día analizó el asunto apuntó que ya no había interés y las calificó como meras "conversaciones", a pesar de que las partes llegaron a echar números durante las mismas.

Organización de Productores

La Cámara de Comercio de Gijón ha vuelto recientemente a poner sobre la mesa la propuesta de la venta de Lonja Gijón en un momento en el que la misma está saneada, después de que la sociedad se hubiera constituido con sus accionistas actuales (también están las asociaciones de mayoristas y minoristas de pescado y Agromar) para evitar la desaparición de la rula gijonesa en 1997. Entre 2015 y 2018 Lonja Gijón volvió a pasar por otro bache, por impagos de dos mayoristas.

La Organización de Productores de Asturias, creada por la Federación de Cofradías y que agrupa a 177 barcos, sí ha mostrado interés por hacerse con el control accionarial de la rula gijonesa.