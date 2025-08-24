Tributo a la saga "El Rey León" en Pumarín-Gijón Sur
s. g.
La compañía "Onbeat" ofrecerá el 13 de septiembre el espectáculo "De Simba a Kiara- El Tributo del Rey León" en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, a las 18.00 horas. Una función musical para pequeños y mayores, con voces en directo combinadas con una potente puesta en escena y los temas originales de "El Rey León".
El musical, de hora y media de duración, ya pudo disfrutarse este año en la plaza de toros de El Bibio, en el marco del "Gijón Arena", y en este caso llegará a Pumarín-Gijón Sur. También estuvo en la Gran Vía de Madrid, una de las centenares de ciudades por las que ha pasado a lo largo de los años. El espectáculo contará con personajes caracterizados como en la popular saga cinematográfica. Las entradas ya están disponibles.
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- Agrede a la dependienta de una heladería del centro de Gijón y se lleva 170 euros: así fue detenido el atracador
- Las memorias Ataulfo Blanco, uno de los hosteleros más populares de Gijón: 'Aprendí a escanciar en el bar Villa, donde paraban los pescadores y conocía a todos los playos de Cimadevilla
- Botellazos, gritos y una persona inconsciente: los estragos de una nueva pelea en el centro de Gijón
- La jueza deja en libertad provisional al joven de 21 años acusado de la violación de Poniente, en Gijón
- El 'Elogio del horizonte', una de las esculturas más importantes de Gijón, se cerrará al menos otros dos meses y este es el motivo
- Un hombre detenido tras destrozar seis coches en Gijón: utilizaba un rompe lunas para acceder al interior
- Provoca un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón, y se da a la fuga: ya está identificado