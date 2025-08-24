Tributo a la saga "El Rey León" en Pumarín-Gijón Sur

s. g.

Gijón

La compañía "Onbeat" ofrecerá el 13 de septiembre el espectáculo "De Simba a Kiara- El Tributo del Rey León" en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, a las 18.00 horas. Una función musical para pequeños y mayores, con voces en directo combinadas con una potente puesta en escena y los temas originales de "El Rey León".

El musical, de hora y media de duración, ya pudo disfrutarse este año en la plaza de toros de El Bibio, en el marco del "Gijón Arena", y en este caso llegará a Pumarín-Gijón Sur. También estuvo en la Gran Vía de Madrid, una de las centenares de ciudades por las que ha pasado a lo largo de los años. El espectáculo contará con personajes caracterizados como en la popular saga cinematográfica. Las entradas ya están disponibles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
  2. Agrede a la dependienta de una heladería del centro de Gijón y se lleva 170 euros: así fue detenido el atracador
  3. Las memorias Ataulfo Blanco, uno de los hosteleros más populares de Gijón: 'Aprendí a escanciar en el bar Villa, donde paraban los pescadores y conocía a todos los playos de Cimadevilla
  4. Botellazos, gritos y una persona inconsciente: los estragos de una nueva pelea en el centro de Gijón
  5. La jueza deja en libertad provisional al joven de 21 años acusado de la violación de Poniente, en Gijón
  6. El 'Elogio del horizonte', una de las esculturas más importantes de Gijón, se cerrará al menos otros dos meses y este es el motivo
  7. Un hombre detenido tras destrozar seis coches en Gijón: utilizaba un rompe lunas para acceder al interior
  8. Provoca un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón, y se da a la fuga: ya está identificado

El verano late aún en los barrios y las parroquias de Gijón

El verano late aún en los barrios y las parroquias de Gijón

El nuevo edificio polivalente de Jove permitirá ampliar varios servicios

El nuevo edificio polivalente de Jove permitirá ampliar varios servicios

Las concesiones pendientes, claves para las cuentas del Musel en 2026

Las concesiones pendientes, claves para las cuentas del Musel en 2026

Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón (PP): "Hacía años que el Hípico no tenía lista de espera para inscribirse"

Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón (PP): "Hacía años que el Hípico no tenía lista de espera para inscribirse"

El eterno capitán rojiblanco

El eterno capitán rojiblanco

Tributo a la saga "El Rey León" en Pumarín-Gijón Sur

Verano de 1895, verano de 1925

Verano de 1895, verano de 1925

"El barbero de Picasso" brilla en el Jovellanos

"El barbero de Picasso" brilla en el Jovellanos
Tracking Pixel Contents