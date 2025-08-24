Tributo a la saga "El Rey León" en Pumarín-Gijón Sur

La compañía "Onbeat" ofrecerá el 13 de septiembre el espectáculo "De Simba a Kiara- El Tributo del Rey León" en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, a las 18.00 horas. Una función musical para pequeños y mayores, con voces en directo combinadas con una potente puesta en escena y los temas originales de "El Rey León".

El musical, de hora y media de duración, ya pudo disfrutarse este año en la plaza de toros de El Bibio, en el marco del "Gijón Arena", y en este caso llegará a Pumarín-Gijón Sur. También estuvo en la Gran Vía de Madrid, una de las centenares de ciudades por las que ha pasado a lo largo de los años. El espectáculo contará con personajes caracterizados como en la popular saga cinematográfica. Las entradas ya están disponibles.