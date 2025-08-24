Verano de 1895, verano de 1925

Sobre las actividades veraniegas en Gijón hace ahora un siglo y ahora hace 130 años tenemos amplia información. Por una parte, como siempre, a través de la hemeroteca porque en 1895 se publicaba "El Comercio" y en 1925 ya se habían sumado "El Noroeste" y "La Prensa" y todos aportaban mucha información sobre los festejos veraniegos. Cuando decimos "Verano de 1895" entiéndase agosto de 1895, y cuando decimos "Verano de 1925" se entiende el mismo mes, del mismo año". Pero además hay dos publicaciones sobre esos concretos años. Una "Gijón Veraniego de 1925" que era un número especial con motivo de la segunda edición de la Feria de Muestras. En la portada leemos "Segunda Feria Oficial de Muestras Asturiana, Internacional de Carácter Parcial". Lo editó la Compañía Asturiana de Artes Gráficas.

La segunda publicación, treinta años antes, es "Programa de Festejos de Gijón. Verano de 1895", en la portada un torero, una imagen exterior de El Bibio, una foto de la estatua de Jovellanos y una escena de playa. Editaba la imprenta del doctor Octavio Bellmunt en la carretera de Villaviciosa 25, cerca de donde está, no casualmente, la calle dedicada al médico. Para forasteros y gijoneses y gijonesas era el programa de fiestas y ya en la introducción la comisión pedía disculpas: "Siente la Comisión no disponer de más recursos para cumplir sus deseos, pues debe armonizar la importancia y clase de festejos con la relativamente exigua cantidad consignada a estos fines en el presupuesto municipal".

Todos los días de aquel agosto de 1895 tocaba la Banda Militar de la Academia de Segovia. Cuarenta y dos músicos que alternaban la calle Corrida, el paseo del Muro, Santa Catalina y el paseo de Alfonso XII que hoy es Begoña. Regatas el 10 y el 14, 500 pesetas para el ganador, y la misma víspera de Begoña la Cocina Económica, a las doce del mediodía, servía mil raciones "a quien presente el correspondiente bono". Día grande. Misa a las diez de la mañana en la capilla de Begoña y por la tarde toros en la "Plaza del Bivio", quizás por la etimología de "dos vías": a Villaviciosa y a Viesques.

Curiosamente no figuran en el programa de aquel 1895 los nombres de los diestros. El 11 de agosto fueron Rafael Molina Sánchez "Lagartijo" y Antonio Escobar "El Boto", toros de Ibarra; y el 15 de agosto Lagartillo y Enrique Vargas González "Minuto", con toros de Clairac. Había fuegos artificiales, el pirotécnico era el gijonés Manuel González y se describían con su nombre los 40 lanzamientos, cada uno con su denominación. Miércoles 21 de agosto de 1895, a las cinco de la tarde Cucañas de Mar "con los premios de costumbre". Se publicitaban en ese librito de 1895 anuncios de fondas y hoteles; cafés como Colón, Suizo, Oriental o Helvetía; balnearios como Las Carolinas, La Favorita, La Sultana y La Cantábrica, y además se recomendaba a los forasteros visitar fábricas como la de loza o la fábrica de vidrios.

El verano de hace un siglo

Pasaron los veranos y llegó el de 1925, hace un siglo. Se publicaba "Gijón Veraniego de 1925" donde la Feria Nacional de Muestras era la protagonista (158 páginas; el cuadernillo de 1895 tenía 34 páginas). Fotos del Príncipe de Asturias, que había visitado la primera edición; de Felipe Menéndez y Jove Huergo, presidente de la comisión permanente de la Feria; una foto y un escrito, manuscrito, de Romualdo Alvargonzález Lanquine, director general del evento; hermosas fotos de la ciudad, de Foto Film y de Mendoza y Ussia; hermosos dibujos de Evaristo Valle en un artículo de José Francés sobre las romerías; un artículo sobre los bocetos de Jovellanos, y mucha información sobre la primera edición de la Feria de Muestras.

Mucha información en ese "Gijón Veraniego de 1925", una verdadera "Guía del forastero en Gijón" con innumerables datos. Anuncios muchos, cientos. Desde la fábrica de conservas, escabeches y salazones de los hijos de Ángel Ojeda en Cimavilla, en la calle Artillería, hasta la fábrica de loza La Asturiana en El Natahoyo; y desde la Droguería Cantábrica al final del paseo de Begoña, hasta Zapatería La Real en Jovellanos 34, "frente al mercado, calzado de lujo, calzado económico". En la calle Corrida número 1 se anunciaba el bar-cervecería El Príncipe que publicitaba en inglés su tee-room, y sus coktails, sandwiches y sus lunch.

Aquel verano de hace cien años en El Bibio hubo dos corridas, el 15 y el 16, a las cuatro y media de la tarde. En las dos participaron el rejoneador Antonio Cañero, que era anunciado como "distinguido sportman cordobés", Rafael Sánchez Mejías y Cayetano Ordóñez Aguilera "Niño de la Palma", el padre de Antonio Ordóñez. En la del día 16 eran ocho toros, de Pablo Romero, y toreó también Julián Sáiz Martínez "Salari II". Esa misma semana en el teatro Jovellanos, en la calle de Jovellanos, debutaron "la genial y notable canzonetiosta y bailarina" Pilar López y su hermana la "genial e inimitable estrella del varieté" Encarnación López "La Argentinita". Y a final de mes en el teatro Dindurra, donde el actual Jovellanos, cantó el tenor Miguel Fleta.n

La playa de playa de San Lorenzo y el paseo (sin pasos de cebra) a finales de la década de 1950. Y las dos pérgolas. Vemos una, la otra estaba más hacia el río Piles. Se construyeron en el año 1955. Todo muy distinto a lo que vendría enseguida: edificios de gran altura que en algún caso, y según la época del año, aportan sombra a la arena. En el estudio "La producción de suelo urbano en Gijón (1860-1975)" (1978), de Moisés Llordén Miñambres, se relacionan los edificios de La Arena que se construyeron excediendo en altura lo permitido en las ordenanzas municipales de la época. Son muchos, algunos con 20 metros de más.