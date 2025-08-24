El verano late aún en los barrios y las parroquias de Gijón

Los barrios de Jove y Contrueces, y la parroquia de Vega, así como la localidad de Fontaciera, en la parroquia de La Pedrera, vivieron ayer una intensa jornada de celebraciones con actividades populares, música y gastronomía que reunieron a cientos de vecinos y visitantes.

En Jove, la cita gastronómica fue protagonista con una comida de la asociación de vecinos, que reunió a más de 140 comensales. Al encuentro asistieron la directora de Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento, Cristina Villanueva, y el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera. El menú estuvo compuesto por entremeses fríos y calientes, tortillas y bonito, en un ambiente de confraternidad vecinal que se alargó hasta tarde con bailes tradicionales.

Comida de la asociación de vecinos del Jove. / Ángel González

Contrueces vivió uno de sus días grandes, a media tarde el recinto festivo abrió sus puertas para acoger el concurso de dibujo infantil, en donde los niños pudieron sacar a volar toda su imaginación para crear obras únicas antes de la esperada chocolatada, en donde pudieron disfrutar del dulce como premio. Tras ello llegó la actuación de uno de los grupos más populares del verano asturiano como es el "Grupo Beatriz", que puso a bailar a todo el parque de los Pericones con sus mejores temas.

carpa de las Fiestas de Vega / LNE

A media noche los asistentes se pudieron deleitar con los fuegos artificiales antes de la segunda sesión de música, en donde el DJ Dani Vieites se encargó de animar la verbena hasta altas horas de la madrugada.

Los festejos finalizaran hoy, a excepción de Contrueces

En Vega, los festejos en honor a San Bartolomé se vivieron con un marcado carácter popular. El día arrancó con un animado vermú, que sirvió como punto de encuentro entre vecinos y visitantes, seguido de una concurrida jornada del pulpo que se convirtió en uno de los momentos más destacados por la gran afluencia de público. La sobremesa dio paso a una vistosa ruta motera, antes de la exhibición de la Guardia Civil, que congregó a familias y curiosos. Ya entrada la tarde, la música tomó el protagonismo con la actuación del Grupo "Saoco", que hizo bailar al público antes de que "Dúo Brass" y las mezclas del DJ "Jsanchezz", tomaran la manija de la noche.

Fiestas de la Fontaciera. / LNE

En Fontaciera, las fiestas combinaron tradición y sabor con una concurrida concentración de coches clásicos, que reunió a coleccionistas y curiosos, y un menú popular a base de cachopo o callos, que hizo las delicias de los asistentes. La tarde estuvo dedicada a los juegos populares y ya por la noche, la comunidad se reunió en torno a la misa en un momento de reflexión dentro del programa festivo, antes de dar paso a la música con el DJ J. Carlos "Buda"·, que cerró la jornada con un animado ambiente

Las fiestas en estos cuatro puntos de Gijón demostraron, una vez más, la fuerza de las tradiciones locales y el espíritu de convivencia vecinal que caracteriza a la ciudad. La variedad de propuestas, desde la gastronomía hasta la música, pasando por las actividades infantiles, los espectáculos y la religiosidad, pusieron ayer de relieve la riqueza cultural. Con todavía un día de fiestas por delante, dos en el caso de Contrueces, Gijón siguen latiendo al ritmo de las fiestas vecinales. n