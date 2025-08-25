El Ayuntamiento refuerza el Botánico como referente cultural y científico

El nuevo equipo de Gobierno, en concreto la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón viene trabajando durante los dos años que llevan de mandato en mejorar las infraestructuras de la ciudad. Una de las más importantes es el Jardín Botánico Atlántico (JBA). Tras años de menor actividad, la concejalía de Jesús Martínez Salvador ha venido trabajando desde 2024 en varios aspectos de este museo vegetal.

En este periodo de tiempo se ha elaborado el proyecto para la ejecución de la nueva zona de mantenimiento que dispondrá de una nave de 600 metros cuadrados y nuevas instalaciones para el personal, incluyendo vestuarios, oficinas, sala de formación y polivalente. Su ejecución se llevará a cabo a lo largo de 2026 y supondrá la transformación de la zona noroeste colindante con la Escuela Politécnica de Ingeniería y su integración e incorporación al JBA. Gracias a esto, el museo vegetal contará con instalaciones precisas para realizar un mantenimiento más eficaz y de mayor calidad. Además, durante los meses de invierno se realizaron los trabajos de aclareo, poda en altura y limpieza más potentes de los últimos años.

Por otra parte, también se realizó la adecuación paisajística del paseo de Hespérides, así como la reparación y puesta en servicio de 650 metros cuadrados del invernadero caliente y otros 450 metros cuadrados del invernadero frío. También se han comenzado los trabajos para la recuperación de edificios que alojan las colecciones museográficas, así como con la revisión integral de la instalación eléctrica del Jardín Botánico.

Actividades didácticas

El Jardín Botánico Atlántico cuenta con varias actividades dentro de su programa educativo. Entre ellas, se encuentra el campus de verano. Desde 2024 se asume por primera vez con medios propios el gasto del equipo de educadores especializados. Se mantiene la oferta de una plaza por cada edición semanal del campus, lo que supone un total de ocho plazas. Poco a poco se ha ido incrementando la ocupación cada año, con un creciente interés por parte de las familias que ha hecho que en 2025 se cubriese el 100% de la oferta.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez, juanto a la alcaldesa, Carmen Moriyón, en una presentación del JBA. / Dani Mora

En cuanto al programa de Aventura Nocturna, una actividad recuperada el año pasado y que permite dormir en el Jardín en tiendas de campaña, ofreció en 2024 un total de 288 plazas. En la edición de 2025, la oferta se amplió de seis a diez jornadas, alcanzándose en ambas ediciones el 100% de ocupación.

Cuentan también con los talleres trimestrales de fin de semana, que en 2024 mantuvo una programación semanal de talleres para público adulto y familiar con 874 plazas y una ocupación del 95%. Por ahora, en lo que llevamos de 2025 la oferta de talleres de invierno y primavera se ha incrementado en casi 70 plazas respecto al programa de 2024 en esta misma época.

Para el ciclo «De charla con el botánico», un programa de conferencias organizado por el JBA, se ofrecieron un total de ocho conferencias, seis en el primer semestre del año y tres en otoño, con un porcentaje medio de ocupación del 90%.

En estos últimos meses se destaca el creciente interés por parte de la iniciativa privada por utilizar las instalaciones del Botánico por la singularidad del espacio y así incorporarla como atractivo al espectáculo o actividad. Desde Divertia se han añadido grandes actividades en el Jardín Botánico, como Nocturnia, Noches Mágicas y la Terraza del Botánico, que se han reforzado mejorando la experiencia del visitante

El equipo científico

Dentro de un convenio con la Universidad de Oviedo, en abril se renovó el Equipo Científico del JBA con la incorporación de un conservador y un investigador predoctoral. A través de la implantación del programa BRAHMS, se ha logrado la actualización del sistema informático de registro y gestión de las colecciones en colaboración con la Universidad de Oxford.

El Jardín Botánico Atlántico fue representado en el congreso de la Asociación Íbero-Macaronésica de Jardines Botánicos, que se celebró en Alicante en mayo y en el Congreso Internacional de Botánica celebrado en Madrid en julio.

Las investigaciones de los miembros del equipo, que se realizaron de manera íntegra en el JBA o en colaboración con investigadores de numerosas instituciones europeas, se han plasmado a lo largo del año en más de 25 artículos científicos en revistas internacionales.

Además, el equipo científico del JBA ha renovado la colaboración con el CSIC para la reconstrucción de la historia evolutiva de toda la flora cántabro-pirenaica a través de la comparación de cientos de secuencias de ADN en el seno del proyecto PhyloPyr.