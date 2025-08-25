Un camino a medida para cada corazón
Cardialis pone en marcha cinco programas multidisciplinares que abordan desde la rehabilitación cardíaca hasta la prevención en mujeres y mayores de 70 años, con un mismo fin: ganar salud y calidad de vida
En Cardialis, la salud cardiovascular se aborda de manera integral gracias a los programas «Corazón», diseñados para adaptarse a las necesidades específicas de cada persona. Se trata de cinco itinerarios multidisciplinares que combinan el seguimiento médico especializado con apoyo nutricional, psicológico y ejercicio físico pautado por fisioterapeutas.
El programa «Corazón Cardialis» constituye la base de la rehabilitación cardíaca, orientado a pacientes que han sufrido un evento cardiovascular o que requieren recuperar su capacidad funcional con seguridad.
Para quienes superan los 70 años existe el programa «Corazón Senior», que pone el acento en mantener la autonomía y prevenir la fragilidad mediante entrenamiento adaptado.
El programa «Corazón XL» ofrece acompañamiento a quienes presentan sobrepeso u obesidad, con estrategias que facilitan cambios sostenibles de estilo de vida.
El programa «Corazón y Mujer» responde a la realidad de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad femenina, incorporando un enfoque preventivo específico.
Por último, el programa «Corazón Plus» asegura un control continuado de factores de riesgo y el mantenimiento en fase III de rehabilitación.
Cinco caminos distintos con un objetivo común: cuidar el corazón y mejorar la calidad de vida.
