El ciclo de cine "Peor... ¡Imposible!" arranca con triple sesión

El Antiguo Instituto acogerá esta tarde la primera jornada de la XXVI edición del ciclo cinematográfico "Peor... ¡Imposible!", que se extenderá hasta el domingo.

Una vez más, esta cita reivindica el valor del cine marginal y mostrará distintas películas desde una perspectiva irónica y crítica. La primera proyección que se podrá ver hoy será "Asesinos del espacio" (1989), de Richard W. Haines. Después será el turno de "Terror bajo el mar" (1966), de Hajme Sato, tras la presentación de 2Paisajes de acero y sueño".

Por último, la jornada inaugural de esta nueva edición llegará a su fin con la proyección de "Danza Macabra" (1964), un trabajo con el que Antonio Margheriti alcanzó la cumbre del gótico italiano.