El ciclo de cine "Peor... ¡Imposible!" arranca con triple sesión
El Antiguo Instituto acoge la primera jornada de la cita, que se extenderá hasta el domingo con una agenda repleta de proyecciones
Gijón
El Antiguo Instituto acogerá esta tarde la primera jornada de la XXVI edición del ciclo cinematográfico "Peor... ¡Imposible!", que se extenderá hasta el domingo.
Una vez más, esta cita reivindica el valor del cine marginal y mostrará distintas películas desde una perspectiva irónica y crítica. La primera proyección que se podrá ver hoy será "Asesinos del espacio" (1989), de Richard W. Haines. Después será el turno de "Terror bajo el mar" (1966), de Hajme Sato, tras la presentación de 2Paisajes de acero y sueño".
Por último, la jornada inaugural de esta nueva edición llegará a su fin con la proyección de "Danza Macabra" (1964), un trabajo con el que Antonio Margheriti alcanzó la cumbre del gótico italiano.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- Botellazos, gritos y una persona inconsciente: los estragos de una nueva pelea en el centro de Gijón
- Agrede a la dependienta de una heladería del centro de Gijón y se lleva 170 euros: así fue detenido el atracador
- Susto en Gijón por un incendio en el polígono industrial de Roces: el humo fue visible desde varios puntos de la ciudad
- Las memorias Ataulfo Blanco, uno de los hosteleros más populares de Gijón: 'Aprendí a escanciar en el bar Villa, donde paraban los pescadores y conocía a todos los playos de Cimadevilla
- Fallece a los 63 años Xuan Fernández, naturalista y antiguo recuperador de aves de Gijón: 'Lo daba todo
- Dos menores de edad heridos tras un fuerte accidente en Gijón: el vehículo acabó estrellado contra una casa
- Un hombre detenido tras destrozar seis coches en Gijón: utilizaba un rompe lunas para acceder al interior