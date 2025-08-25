Cinco empresas ultiman sus proyectos para el Soccer World en Nuevo Gijón

La reconversión de las instalaciones del Soccer World, en Nuevo Gijón, progresa. Cinco empresas esbozan el proyecto que presentarán al gobierno local para transformar unos terrenos en desuso desde 2019 en un complejo deportivo que tendrá, asimismo, áreas para los vecinos. El objetivo de la concejalía de Deportes, encabezada por el popular Jorge Pañeda –también presidente del Patronato Deportivo Municipal–, pasa por tener el pliego de condiciones en 2026 y que la construcción, previo derribo de la infraestructura, tenga lugar en 2027. "Sería lo ideal", transmiten fuentes municipales.

Siete firmas han mostrado interés por la concesión del Soccer World, si bien las iniciativas de dos de ellas no se ajustan a las pretensiones del Patronato Deportivo, que busca crear un complejo deportivo que no deje de lado al barrio. Habrá un aparcamiento para los usuarios y otro para los vecinos, al margen de una zona verde. En cuanto al propio complejo, la idea municipal incluye un gimnasio y pistas de pádel, este último punto para paliar el déficit de estas canchas, ya sean públicas o privadas, en la ciudad, y, de esta manera, no congestionar estos espacios.

Las empresas interesadas en explotar los terrenos del Soccer World ya han recibido la información sobre el modelo por el que abogaba el Patronato Deportivo. A partir de ahí, cuando se finiquite el pliego de condiciones, estas firmas deberán adaptarse a las mismas si quieren ser la elegida para desarrollar el proyecto. En función de la puntuación que obtengan, se seleccionará a una u otra.

Fuentes municipales trasladan "tranquilidad" a los vecinos de Nuevo Gijón, muy reivindicativos en los últimos tiempos a la hora de reclamar el derribo del Soccer World, comido por el abandono, con maleza, pintadas y basura esparcida por el suelo. Incluso, en algunos tiempos, dando cobijo a personas sin hogar que pernoctan ahí.

Desde la concejalía de Deportes se "está trabajando" para impulsar los avances del proyecto, apuntan estas fuentes, que remarcan la "complejidad" de este tipo de trámites. El plan es "adecuar el encaje deportivo" con los deseos vecinales y, como será una empresa privada quien se haga cargo del complejo, el Ayuntamiento se ahorraría esos costes.

La parcela del equipamiento, de 24.000 metros cuadrados, está entre las calles Orán, Peña de los Cuatro Jueces y Sierra del Sueve y tiene como vecino al polideportivo municipal de Perchera. En 2019 se llevó a cabo la rescisión de contrato a la adjudicataria del Soccer World, que en su momento supuso una inversión de 1,7 millones de euros.

Se adjudicó a "Fútbol es Nuestra Vida" en 2009 durante 40 años, con el compromiso de la empresa de acometer una serie de obras que no se ejecutaron. La construcción del nuevo complejo que reflote una zona que llegó a albergar mucha actividad deportiva podría prolongarse durante un año. Por ahora, lo prioritario es que las empresas interesadas cierren las líneas maestras de sus proyectos y que desde el Consistorio culminen el pliego de condiciones con el propósito de empezar a construir en 2027.