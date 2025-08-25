Un coche derriba una farola en la avenida de la Costa de Gijón tras invadir la acera
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local
N. M. R.
Tremendo susto en la avenida de la Costa, en Gijón. Un vehículo derribó esta tarde una farola a la altura del número 139 de esta vía, en un punto situado junto a la confluencia con la avenida de Castilla. El accidente generó un enorme revuelo entre los peatones que transitaban por la zona. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local, que se encargaron de esclarecer las causas del siniestro, además de realizar las pruebas pertinentes y agilizar el tráfico.
