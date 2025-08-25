Comida vecinal en Fontaciera y un día con ritmo en Contrueces

Uno de los fines de semana más cargados de fiestas del verano gijonés finalizó ayer por todo lo alto, con la clausura de los festejo en Fontaciera, y una jornada más de la incansable folixa en Contrueces, que se alargará hasta la noche de hoy.

Un momento de las fiestas de Contrueces, ayer. |

Fontaciera clausuró ayer sus fiestas, y lo hizo combinando tradición y sabor. La jornada comenzó a las 13.00 horas con la celebración de una misa en la capilla de San Roque, seguida de una procesión que recorrió la aldea de la parroquia de La Pedrera. Tras la ceremonia, los vecinos se reunieron en la carpa para la gran comida clausura, con la fabada de Pedro Gil como gran protagonista del menú. Para finalizar, el mago y humorista Aldo Vidal actuó en el prao para poner la guinda del pastel a unos días de unión y celebración vecinal.

Otra jornada repleta de actividades fue la que tuvo lugar en las fiestas de Contrueces. Por tercer día consecutivo, el parque de Los Pericones acogió numerosas actividades en la finca de las fiestas del barrio gijonés. Y es que hubo de todo, espectáculos musicales, como el show "Vas Bailar" o "Tarde Sabinera", de José Taboada, un puesto de pintacaras para los niños o juegos tradicionales. Al mediodía, la paella fue capaz de convocar a los vecinos alrededor de las mesas de la carpa. Al llegar la noche, la velada cogió marcha con la actuación de la orquesta "Éxtasis" y el dj "Dani Vieites".

Actuación del payaso Tato, hoy en Los Pericones

Contrueces se resigna a acabar su programación festiva. Hoy estará la Guardia Civil dando una exhibición a las 16.00 horas, la cual consistirá en una muestra del equipamiento que las diferentes secciones del cuerpo utiliza en su día a día. A continuación, el payaso Tato ofrecerá su divertido espectáculo para los niños y niñas que se acerquen al recinto, los cuales podrán disfrutar de la fiesta de la espuma programada a las 17.30 horas.

A las 21,00 horas, como es ya habitual en los veranos de la ciudad, el "Grupo Tekila" reunirá a cientos de jóvenes para cantar y bailar al ritmo de los grandes éxitos de las últimas décadas.