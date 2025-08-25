El Consistorio licita el diseño de un plan para el empleo de mujeres

La concejalía de Economía, Empleo, Turismo e Innovación ha licitado en 59.400 euros la contratación del servicio para el diseño y ejecución de acciones formativas del "Proyecto Amelia", para mejorar las oportunidades para conseguir un empleo de las mujeres que se encuentren en riesgo de exclusión social.

Se trata de una medida que se enmarca dentro del acuerdo de concertación social "Gijón Futuro 2024-2027" en la que se acordó impulsar la empleabilidad, en especial entre los colectivos más alejados del mercado laboral. A principios de este año se tomó la decisión de poner en marcha el "Proyecto Amelia", como una modalidad de itinerario de acompañamiento a la inserción, que se va a financiar a través del Plan Local de Formación.

Las destinatarias potenciales de esta iniciativa de la concejalía dirigida por la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, son "mujeres que se encuentran alejadas del mercado laboral, con dificultades a la hora de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en posesión de escasas competencias básicas y habilidades blandas, adoleciendo de un desconocimiento acerca de cómo funciona el mercado laboral actual", según se especifica en la licitación.

Ese alejamiento está condicionado por factores de género, lo que supone "una mayor dificultad a la hora de participar en acciones formativas o de insertarse en el mercado laboral. Se trata de un colectivo que necesita, no solo un refuerzo en la adquisición de los conocimientos y las habilidades antes mencionadas, sino también un apoyo a nivel personal que contribuya a incrementar su autoestima y a potenciar su empoderamiento, así como sus cualidades y habilidades personales". n