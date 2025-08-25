La Coral Amanecer, pregonera de las fiestas de San Nicolás
s. g.
La asociación vecinal de El Coto ha decidido que la Coral Amanecer, que en 2025 celebra sus 25 años, ofrezca el pregón de las próximas fiestas de San Nicolás. El acto tendrá lugar el 12 de septiembre, a las 20.00 horas, en la plaza de la República. "Su voz será la encargada de dar el pistoletazo de salida a nuestra fiesta", aseguran desde la entidad vecinal.
"Es una elección que nos llena de orgullo y que reconoce su trayectoria y entrega a lo largo de este cuarto de siglo", reivindica la asociación sobre la Coral Amanecer, que abrirán unos festejos que irán del 12 al 14 de septiembre e incluirán actividades sociales, musicales o lúdicas. Así, el viernes 12 se celebrará una exhibición de baile, el concurso de dibujo, actuación musical y se leerá el pregón. El sábado se celebrará la gran paella popular, entre otras actividades. El fin de fiesta, el domingo, incluye comida vecinal y se cerrará con verbena, como el resto de días.
