Emulsa estrena el sistema Vacri para la recogida de vidrio
N. M. R.
La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) estrenará esta semana el sistema de recogida de vidrio conocido como Vacri.
Con motivo de la celebración del Concurso Hípico Internacional de Gijón en Las Mestas, Emulsa pondrá en marcha el sistema Vacri, que es una de las medidas de mejora para el aumento del reciclaje que incluye el Plan Municipal de Residuos de Gijón. Esta apuesta novedosa consiste en un sistema de elevación que permite un depósito más cómodo, seguro y rápido de los envases de vidrio que generen los 15 establecimientos hosteleros en Las Mestas.
Cada local contará con un cubo específico para vidrio.. Tal y como señalan desde Emulsa, el inicio de la utilización del sistema Vacri tiene por objetivo, más allá de mejorar la separación de residuos durante esta cita, sentar las bases para la implantación permanente de este sistema en zonas de gran concentración hostelera.
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- Botellazos, gritos y una persona inconsciente: los estragos de una nueva pelea en el centro de Gijón
- Agrede a la dependienta de una heladería del centro de Gijón y se lleva 170 euros: así fue detenido el atracador
- Susto en Gijón por un incendio en el polígono industrial de Roces: el humo fue visible desde varios puntos de la ciudad
- Las memorias Ataulfo Blanco, uno de los hosteleros más populares de Gijón: 'Aprendí a escanciar en el bar Villa, donde paraban los pescadores y conocía a todos los playos de Cimadevilla
- Fallece a los 63 años Xuan Fernández, naturalista y antiguo recuperador de aves de Gijón: 'Lo daba todo
- Dos menores de edad heridos tras un fuerte accidente en Gijón: el vehículo acabó estrellado contra una casa
- Un hombre detenido tras destrozar seis coches en Gijón: utilizaba un rompe lunas para acceder al interior