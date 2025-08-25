Emulsa estrena el sistema Vacri para la recogida de vidrio

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) estrenará esta semana el sistema de recogida de vidrio conocido como Vacri.

Con motivo de la celebración del Concurso Hípico Internacional de Gijón en Las Mestas, Emulsa pondrá en marcha el sistema Vacri, que es una de las medidas de mejora para el aumento del reciclaje que incluye el Plan Municipal de Residuos de Gijón. Esta apuesta novedosa consiste en un sistema de elevación que permite un depósito más cómodo, seguro y rápido de los envases de vidrio que generen los 15 establecimientos hosteleros en Las Mestas.

Cada local contará con un cubo específico para vidrio.. Tal y como señalan desde Emulsa, el inicio de la utilización del sistema Vacri tiene por objetivo, más allá de mejorar la separación de residuos durante esta cita, sentar las bases para la implantación permanente de este sistema en zonas de gran concentración hostelera.