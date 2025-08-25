La Guardia Civil localiza en Mondoñedo a un gijonés desaparecido desde el 17 de agosto: había dormido "a la intemperie" y caminaba "sin rumbo definido"

La Guardia Civil ha encontrado en la localidad lucense de Mondoñedo a un vecino de Gijón cuya desaparición fue denunciada por parte de un familiar el pasado 17 de agosto y que al ser localizado presentaba "numerosas heridas y síntomas de deshidratación".

Según informa la Guardia Civil, los hechos ocurrieron la pasada semana a raíz de que un vecino de Mondoñedo entregara a una patrulla de la Benemérita en esa localidad "una cartera y un teléfono móvil, aparentemente extraviados".

Ya en las dependencias oficiales, los agentes se encargaron de realizar las gestiones necesarias para localizar al legítimo propietario de la cartera y el teléfono. Al buscar los datos, verificaron que se trataba de una persona cuyo paradero era desconocido desde el domingo 17 de agosto. Esa desaparición había sido denunciada por parte de un familiar ante la Policía Nacional de Gijón.

En esa denuncia, el familiar de este varón subrayaba que la persona desaparecida requería de "cuidados médicos específicos" que desde que había desaparecido "supuestamente no estarían siendo administrados".

Al encontrarse ante esa situación, la Guardia Civil intensificó las tareas de búsqueda para comprobar si esa persona estaba en el término municipal de Mondoñedo. Finalmente fue así, ya que lo encontraron en una carretera ubicada en la zona de entrada a la localidad mindoniense.

Tal y como señalaron los agentes, esta persona presentaba "numerosas heridas y erosiones en extremidades superiores e inferiores", así como "síntomas de deshidratación", y se encontraba "completamente desorientada". Por ello, este vecino de Gijón fue "trasladado inmediatamente" a un centro sanitario.

Según las primeras investigaciones, esta persona había estado desde el pasado 17 de agosto caminando de forma errática y "sin rumbo definido". En aquella jornada, supuestamente, llegó en autobús a la localidad de Ribadeo y después pernoctó "a la intemperie en áreas boscosas" hasta que fue localizado por los agentes de la Benemérita.