El IES Jovellanos, listo para modernizar toda su instalación eléctrica

El Principado va a invertir 769.653 euros, IVA incluido, en la reforma y renovación integral de toda la instalación eléctrica y de iluminación, más la instalación de placas solares fotovoltaicas, en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Jovellanos. Nueve empresas presentaron oferta para adjudicarse esta obra licitada en 1,19 millones de euros, habiendo sido seleccionada la oferta de la empresa gijonesa Llumera Astur, con una baja del 35,42% sobre el precio de licitación. El plazo de ejecución de la obra será de seis meses, a partir de que se adjudique y formalice el contrato.

La instalación fotovoltaica, para autoconsumo, es una parte menor del presupuesto de esta obra. Consistirá en la instalación de 66 módulos con una potencia conjunta de 35,10 kilovatios, que se instalarán en la cubierta del edificio. Irá ubicada, en concreto, en una parte de la cubierta que da al patio interior, en la zona del edificio paralela a la avenida de la Constitución, en el tramo más cercano al acceso principal al centro. El número de paneles que se van a instalar se ha calculado en base al consumo anual de energía eléctrica del centro educativo y a la radiación solar en la zona.

El proyecto incluye la renovación integral de toda la instalación eléctrica y de los sistemas de iluminación.

Carga de vehículos eléctricos

También contempla dotar al centro de suministro complementario en baja tensión desde la red de e-Redes, adecuando también la instalación a la normativa vigente. No sólo habrá una línea de suministro, sino dos suministros eléctricos de baja tensión, el principal y otro para el caso de que el primero falle. Entre otras actuaciones previstas en el proyecto se incluye también una instalación de carga para vehículos eléctricos con doble toma en el aparcamiento interior del centro, de 34 plazas.

La propuesta de la mesa de contratación de seleccionar la oferta de Llumera Astur, compañía asentada en un polígono industrial de Tremañes, se hizo después de que la empresa justificara adecuadamente que su oferta económica no incurría en baja temeraria. Además de realizar la oferta económica más baja, Llumera Astur también obtuvo, al igual que algunas otras de las firmas que pujaron por este contrato, la mejor puntuación por ampliación del plazo de garantía de la obra, hasta los 15 años frente al mínimo exigido en la licitación, que era de un año.

