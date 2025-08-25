"Ahora sí que ya huele a Hípico". Con estas palabras reaccionaba ayer el director técnico del Concurso Hípico Internacional, Alejandro Ancín, después de observar la entrada de los primeros jinetes y amazonas que llegaron por la tarde a Las Mestas, el recinto que albergará de mañana al domingo la 82.ª edición de una cita en la que los profesionales aseguran sentirse "como en casa".

Alejandro Ancín, ayer, en Las Mestas. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Son cientas las personas que en las últimas jornadas se han encargado de que el verde de esta instalación deportiva gijonesa luzca a la perfección, al igual que el resto de elementos de los que podrán disfrutar los asistentes. "Estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo. Es uno de los concursos para los que más se trabaja, pero siempre merece la pena al ver las gradas llenas y la emoción de la gente", remarcó Ancín.

Por la izquierda, Osnei dos Santos con «Nasa de Toxandria», cuatro trabajadores trasladando un carruaje al hipódromo y la instalación de la megafonía en Las Mestas, ayer. | ÁNGEL GONZÁLEZ

En el interior de Las Mestas llaman la atención algunas novedades, como el derribo del edificio conocido como el "octógono", así como la renovación de una parte de los aseos y la construcción de ocho nuevos puestos para la venta de boletos. Debido a estos cambios, el encargado general de la competición, Salvador Gómez, subrayaba ayer que "esta edición es peculiar". "Se han remozado espacios, que era una demanda que se repetía desde hace años", comentó Gómez, antes de incidir en que se van a estrenar dos máquinas compactadoras de residuos orgánicos con el fin de mejorar el impacto medioambiental de este evento, que también contará con una nueva grada en la curva norte.

Los jinetes y amazonas, "como en casa" en Las Mestas

Esta última novedad será instalada hoy, en una jornada en la que se espera la llegada de la mayoría de los jinetes y amazonas que van a competir en esta 82.ª edición. Hasta el momento, hay 88 jinetes y amazonas inscritos, y un total de 247 caballos. Aunque puede haber cambios de última hora, en principio serán 24 los países representados en el hipódromo, donde se disputarán un total de 16 pruebas, siete del CSI 4*, seis del CSI 2* y 3 del CSI 1*, que repartirán 521.000 euros en premios.

Caballos "muy cómodos"

Uno de los profesionales más tempraneros en llegar a Las Mestas este año fue el portugués Rodrigo Almeida, quien en 2024 ganó 29 trofeos y que no duda a la hora de definir a este concurso como "uno de los que más me gusta de España". "Tiene un ambiente especial, la pista tiene mucha historia y hay mucho respeto. Aquí los caballos se sienten muy cómodos y nosotros como en casa", aseguró Almeida, mientras acariciaba a su yegua "Karonia L".

A escasos metros estaban los equinos de Armando Trapote y Teresa Blázquez, una pareja que forma parte del equipo nacional de salto. Del cuidado de la yegua de Blázquez, "Nasa de Toxandria", se ocupa una vez más el brasileño Osnei dos Santos. "Vine a este concurso por primera vez en 2019 y está genial. Hay buen clima, las cuadras están bien cuidadas y las pistas son grandes, que son favorables para una yegua fuerte como esta", remarcó Dos Santos, cuyas labores se centran en las horas previas al inicio de las pruebas en que "el animal no pierda ritmo".

Todos estos profesionales se sienten preparados para rendir a gran nivel sobre el verde de Las Mestas, en el que también se encontraran con novedades en los reparos, las barras y los tablones. Dos de los nuevos obstáculos se fabricaron en Infiesto (Piloña) de la mano del autor gijonés Víctor Orviz, y también han sido rehabilitadas las casetas que recuerdan a las que lucen en el arenal de San Lorenzo. Asimismo, se han pintado las 784 barras y los 240 tablones.

A falta de los últimos retoques en el complejo deportivo de Las Mestas, la emoción y el nivel están asegurados para una cita cuya celebración la hacen posible 750 personas entre jinetes, integrantes del Patronato, técnicos de sonido y personal de apuestas y de hostelería, entre otros.

