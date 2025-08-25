El Mercadín de la Sidra, a buen ritmo en su primer fin de semana
La 34.ª edición de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón continúa en marcha hasta este domingo, 31 de agosto. Una vez más, la cita arrancó con la apertura del Mercadín de la Sidra y la Manzada, que cuenta con 22 stands que tienen como denominador común los productos relacionados con la sidra y la manzana. Su horario de atención es de 11.00 a 23.00 horas y en estas primeras jornadas ha gozado de buena afluencia. En la imagen, asistentes al mercado, ayer.
