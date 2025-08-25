Nevares ve positiva la concesión de la recepción de la Laboral
"Me parece positivo todo lo que sea potenciar la Laboral, para promover su atractivo turístico. Si va a servir para potenciar el turismo y las visitas, está muy bien". El presidente de la asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral, Manuel Nevares, valoró ayer con estas palabras la licitación por parte del Principado de una concesión para tienda, taquilla y recepción de visitantes en la Laboral.
Dicho eso, Nevares añadió que "creo que no hay empeño suficiente, porque todas las convocatorias que están haciendo están quedando desiertas y tienen que volver a salir a concurso, como ocurrió con la reparación de la cubierta del Paraninfo. También las obras de la cúpula del templo están sin recibir, con lo que el templo sigue cerrado. Y cerca de la torre hay desprendidos clavos, de la última reparación. Es una situación terrible".
Nevares también aprovechó para insistir en pedir al Principado y al Ayuntamiento de Gijón que impulsen ante la administración central la candidatura de la Laboral a Patrimonio de la Humanidad, "porque hay otras comunidades autónomas y otros ayuntamientos que están haciendo cosas para darle valor a los proyectos que defienden para que sean elegidos para presentar a la Unesco" por parte de la administración central.
