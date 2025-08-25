San Bartolomé ilumina Vega cuatro décadas después

Vega vivió este domingo una jornada cargada de emoción y de recuerdos con la recuperación de una tradición que llevaba más de cuatro décadas perdida: la procesión de San Bartolomé. La imagen del santo, recientemente restaurada, volvió a salir a las calles después de la misa solemne de mediodía en la que participaron numerosos vecinos y visitantes que no quisieron perderse este acontecimiento. «Eran otros tiempos», recordaron muchos de los parroquianos en un día en el que acompañó un sol radiante, lo que añadió un aire festivo a un acto que se celebró a escasos metros del prado de las fiestas.

Un momento de la procesión.

El actual párroco, Fernando Velado González, ha sido el impulsor de esta recuperación, consciente de la importancia que estas tradiciones tienen en la vida de las comunidades rurales. Para muchos de los mayores, la procesión era parte inseparable de las fiestas de antaño, hasta que en algún momento de los años ochenta, o quizá antes, dejó de celebrarse. La vuelta de San Bartolomé a las calles despertó recuerdos y sentimientos encontrados entre los asistentes, que compartieron impresiones sobre el significado de este reencuentro con el pasado.

La procesión, a su salida del templo de Vega.

Juan Torres, uno de los vecinos que se acercó al acto, expresaba su entusiasmo. «Hace muchos años que no vengo a las fiestas y a la misa, este año como es especial decidí pasarme para ver el ambiente. Me parece una buena iniciativa», contó. Sus palabras reflejan el sentir de algunos, que encontraron en la procesión un motivo para volver a encontrarse con la parroquia y con sus raíces. María José Rodríguez, vecina de la zona, recordaba lo mucho que han cambiado los tiempos. «La verdad que no recuerdo muy bien la última vez que salió, pero sí que eran otros tiempos, ahora vive mucha más gente por aquí y sobre todo hay más familias», dijo.

Asistentes a la misa solemne celebrada, ayer, en Vega.

Rodríguez se refirió a la transformación demográfica de la parroquia, que, a su juicio, cuenta con una «comunidad más joven y renovada». Si bien, no hace falta tirar de calendario para percibir que, desde la última vez que salió a procesionar San Bartolomé hasta ayer han cambiado muchas cosas. No solo en Vega, sino también en Gijón, en Asturias y en el país. De hecho, el mundo es otro completamente diferente. La mañana fue, si cabe, aún más emotiva ya que una buena ristra de los presentes nunca había visto «en persona» al santo. Es el caso, por ejemplo, de Marcos González. «A mí me contaron mis abuelos cómo era esto pero nunca lo vi, me fui muy joven a vivir a Gijón, siempre intento volver por las fiestas, aunque llevaba bastantes años sin venir», comentó.

Muchos conocieron al Santo

Algo parecido le sucedió a Ramón Busta, que se fue de la parroquia cuando terminó la minería en La Camocha para instalarse en Oviedo, aunque mantiene una casa en Vega. «No recuerdo ver a San Bartolomé en procesión por aquí, creo que no soy tan mayor», afirmó entre risas antes , dejando claro que para toda una generación la procesión no es un recuerdo vivido, sino una historia escuchada. «El ambiente está siendo buenísimo, yo no soy mucho de salir por la noche, pero ayer trasnoché un poco y no me arrepiento, pese a que hoy había que madrugar para venir a ver a San Bartolome», concluyó.

El regreso de la procesión fue , además de un acto religioso, una celebración de la memoria colectiva y de la capacidad de una comunidad para mantener sus raíces. La emoción de los asistentes, las conversaciones sobre cómo se vivía antaño y las anécdotas compartidas demostraron que, aunque las tradiciones puedan interrumpirse, siempre encuentran la manera de renacer cuando hay voluntad, devolviendo así el esplendor a una tradición que parecía condenada al olvido. Y ya no. n