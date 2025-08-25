Semana de "Noches Mágicas" en el Botánico

El Jardín Botánico Atlántico continuará exprimiendo la época veraniega esta semana. Hasta el domingo se podrá disfrutar en las instalaciones de las "Noches Mágicas", una cita que gira en torno a la tradición y la cultura y que ofrece dos pases diarios.

Tras un primer fin de semana en el que la actividad ha contado con una buena acogida por parte del público, los gijoneses y visitantes podrán disfrutar durante toda la semana de esta actividad.

Los pases diarios son a las 22.00 y a las 23.30 horas. Para cada uno de ellos hay 150 plazas a un precio de 15 euros. Si bien, los menores de 5 años entran gratis, aunque es imprescindible comprar las entradas para todos los asistentes, incluidas las gratuitas. Las entradas se pueden comprar de forma online o presencial.