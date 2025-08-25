El turismo de cruceros en Gijón, al alza gracias a la llegada de megabuques

La llegada a Asturias de turistas a bordo de cruceros que hacen escala en el puerto de El Musel va viento en popa. En los siete primeros meses del año el puerto gijonés recibió 15 cruceros que traían a bordo un total de 37.331 pasajeros. Esta cifra representa un incremento del 49,1% respecto a los 25.038 cruceristas que llegaron a El Musel entre enero y julio de 2024, según los datos que maneja Puertos del Estado. El incremento está relacionado con la llegada de más cruceros de gran tamaño, como demuestra el hecho de que el número de estas embarcaciones turísticas fue menor que entre enero y julio de 2024, cuando atracaron 21 de estos buques frente a los 15 de este año. El mayor crucero que llegó este año a El Musel fue el "MSC Virtuosa", que llegó a El Musel con 5.600 pasajeros de los 6.334 que puede transportar como máximo.

Gijón está a bastante distancia de la mayoría de los puertos de interés general del Estado en cuanto a turismo de cruceros, pero proporcionalmente ha cosechado el quinto mejor resultado en cuanto a la mejora de sus cifras, sólo por detrás de los puertos de Cartagena y Vigo, a los que llegan bastantes más turistas, y de los de Castellón y Pasajes (Guipúzcoa), a pesar que en ambos casos no alcanzaron siquiera los 2.000 pasajeros en estos siete meses.

En lo que va de año, el número de cruceros que han atracado en El Musel suma uno más, tras la escala, el pasado jueves, del "Ambition" con 1.904 pasajeros. El resultado va a suponer un incremento de cerca de la mitad respecto a los 47.714 turistas que llegaron a bordo de cruceros a El Musel en 2024, si bien el porcentaje definitivo dependerá del porcentaje de ocupación sobre su máxima capacidad con la que lleguen esos barcos y de si se cancelan escalas o se suman otras imprevistas, algo que en ambos casos suele tener que ver con que las condiciones del mar obliguen a modificar alguno de sus puertos de destino para buscar refugio en otros más próximos.

La previsión inicial es rondar los 73.439 pasajeros que lleguen a El Musel a bordo de cruceros al concluir la temporada con el último barco, que está previsto que llegue el 2 de diciembre a Gijón. El puerto de Gijón lleva años posicionándose como destino para el turismo de cruceros. El gran salto lo dio el año pasado, cuando pasó de los 27.455 pasajeros que había recibido en 2023 a 47.714 cruceristas, un 73,79% más. El incremento en 2024 fue enorme, a pesar de que no se cumplieron las expectativas de inicio de temporada que apuntaban a 54.704 pasajeros.

Uno de los factores que propició aquel incremento en 2024 y el mayor de este año es el cambio de rutas turísticas que hicieron las navieras, al cancelar cruceros que tocaban puertos rusos en el mar Báltico a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que se añadió a que El Musel ya se había convertido en un puerto atractivo para las navieras, que ya lo habían incluido en otras de sus rutas anteriores. La captación de escalas de cruceros en El Musel aún no ha tocado techo. La previsión es que en 2026 se puedan superar los 84.000 cruceristas en el puerto gijonés, manteniendo cifras del entorno a los 80.000 cruceristas anuales en años sucesivos.

El impacto en la ciudad y en Asturias del turismo de cruceros no es proporcional a la totalidad de los pasajeros que llegan en estos barcos a El Musel. Siempre hay un porcentaje de pasajeros que opta por quedarse a bordo, en lugar de desembarcar en todas las ciudades por las que pasan. Los que bajan se reparten entre Gijón, bien acercándose por sus propios medios o en autobuses lanzadera al centro de la ciudad, bien contratando alguna excursión turística como la que incluye una visita a un conocido llagar de la zona rural gijonesa.

Otros optan por contratar algunas de las excursiones turísticas que les suelen ofrecer, desde las que incluyen visitas a Oviedo y a monumentos del románico; a Avilés y Luanco; y a Covadonga, entre otras.

El gasto medio

Los turistas que llegan a bordo de cruceros a Gijón también tienen la oportunidad de tener un primer contacto con la ciudad, lo que puede derivar en futuras visitas a Gijón por su cuenta con una estancia mayor. Por otro lado, el gasto medio que hacen los cruceristas en Gijón es muy limitado, según llegó a poner de manifiesto la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias. Los turistas que tienen un mayor poder adquisitivo son los que llegan a bordo de los cruceros de menor tamaño, mientras que los megacruceros que transportan miles de personas a bordo ofrecen viajes a precios más asequibles.

Estos grandes barcos suelen diseñarse con el comedor a un extremo del mismo y el teatro o la zona para espectáculos al otro, con "calles" entre ambos lados plagadas de tiendas para intentar captar en las mismas el mayor gasto posible de los pasajeros que llevan a bordo, haciendo que su impacto en la ciudad sea reducido.