Las carreras ilegales dan un respiro a la zona rural de Gijón: "Han disminuido"

Una mengua de casos de carreras ilegales... con el asterisco de la Zalia. Esa es la percepción imperante en la zona rural de Gijón, cuyos vecinos afirman que, en los últimos meses, estos episodios, foco de muchas críticas de por los riesgos contra la seguridad vial que acarrean, ya no se producen con tanta frecuencia. "Han disminuido", ratifica Miguel Llanos, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes" y asimismo líder vecinal de La Pedrera. Las cámaras de videovigilancia, la presencia policial o los drones, entre los motivos que esgrimen los residentes para "justificar" esta reducción de incidentes.

Las carreras ilegales y las elevadas velocidades han sido, en los últimos años, una de las principales inquietudes en las parroquias. "La presencia policial y los drones sirven; medidas así es lo que siempre pedimos, la única solución", señala Miguel Llanos, que tampoco quiere cantar victoria. El temor a un "rebrote" de estos encuentros ilícitos al estilo "Fast & Furious" permanece. "Es algo cíclico", sostiene el líder de "Les Caseríes", que aboga por que las autoridades, Guardia Civil y Policía Local, dispongan "todos los medios necesarios" para que la situación siga en calma.

Ahora bien, las reivindicaciones vecinales no pasan únicamente por la lucha contra las carreras ilegales. "Pedimos también reductores de velocidad en puntos conflictivos de las parroquias", subraya Miguel Llanos, que indica que hay vehículos que circulan "muy rápido" en carreteras comarcales y próximas a enclaves sociales como iglesias o bares.

"Está todo más parado, no tan activo como llegó a estar en su momento; los vecinos ya no se quejan tanto", asevera Soledad Lafuente, presidenta de la asociación vecinal "San Julián" de Somió, sobre la problemática de las carreras. "Hablé hace poco con la Guardia Civil y me comentaron que se desplazaron a otros lugares, que son itinerantes", afirma Lafuente, que celebra la "tranquilidad" que se respira en Somió. Al igual que Miguel Llanos, por la prudencia apuesta Soledad Lafuente. "Volverán", dice sobre los conductores que protagonizan esas carreras que tanto traen de cabeza a vecinos y autoridades.

El Ayuntamiento instaló hace unos meses badenes fijos en la carretera del Infanzón con el objetivo de mitigar el problema. "Era la zona más conflictiva", manifiesta Soledad Lafuente, que también reivindica que las cámaras de seguridad ejercen un efecto "disuasorio" en quienes organizan las quedadas y que los drones de la Policía Local "funcionan" en ese sentido.

En Serín, según apunta José Luis Fernández, líder vecinal, más que sufrir carreras ilegales la parroquia "está de paso" hacia el destino final de los conductores, el polígono de la Zalia. Reclama Fernández ubicar badenes en puntos "estratégicos" de Serín de cara a atemperar el conflicto de seguridad vial.

El problema recurrente del polígono de la Zalia

La Zalia, declara Bryan Fernández, presidente de la asociación vecinal de San Andrés de los Tacones, continúa, en este contexto, como única mancha en el expediente. Asegura que, hace un par de fines de semana, en las vías del polígono industrial se produjeron carreras ilegales. "Hay marcas de las ruedas", incide Fernández, que lamenta que, en época veraniega, estas quedadas, con coches o motos, tienen lugar también por semana. "Los medios que se ponen siguen siendo insuficientes", reprocha Bryan Fernández, que, a su vez, vería positivo la instalación de badenes en los viales de la Zalia. Mucha confianza en ello, no obstante, no alberga. "Los damos por perdidos", proclama el líder vecinal de San Andrés de los Tacones, para quien los badenes serían pertinentes en la propia parroquia para limitar las altas velocidades. "Son un peligro", asevera.

"Como estamos cerca de lo urbano, aquí tampoco hay mucho sitio para correr", comenta Elena Medina, presidenta de la asociación vecinal "San Julián" de Roces, que recalca que son las calles de los polígonos industriales las principales afectadas por unos encuentros al volante que también han preocupado, por ejemplo, en Cabueñes, donde, últimamente, reina la calma. "No tenemos ninguna queja reciente; ya no se escuchan frenazos", corrobora el líder vecinal, Carlos Velázquez-Duro, para el que las cámaras de videovigilancia impulsadas por el gobierno local para aumentar la seguridad en la zona rural "algo tendrán que ver" para que haya bajado la actividad. Los dispositivos están colocados en entradas y salidas estratégicas de la parroquia. "La gente que viene no sabe si la están vigilando y se lo piensan dos veces", sostiene Velázquez-Duro, que representa el sentir general en el entorno rural de la ciudad.

Pese a la menor cantidad de carreras ilícitas, los incidentes de tráfico en las parroquias no desaparecen. Como el acaecido en la madrugada del sábado al domingo, cuando un joven de 22 años fue sorprendido circulando a gran velocidad en la zona del Infanzón y detenido posteriormente tras darse a la fuga y propiciar una intensa persecución en la que resultó herido leve un agente policial. El hombre, sobre el que pesaba una orden de ingreso en prisión, dio positivo en consumo de drogas y fue alcanzado a la altura de Santurio después de un seguimiento por Deva y Cabueñes. Ahora bien, en lo referente a carreras ilegales, en la zona rural gijonesa se cumple, al menos de un tiempo para acá, aquello de que "si no hay noticias, son buenas noticias". Resta por dilucidar si la positiva tendencia se mantiene transcurrido el periodo estival.