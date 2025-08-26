El ciclo de "serie B" "Peor... ¡Imposible!" de Gijón empieza con lleno: "Es una terapia de risa"

Las primeras proyecciones, con lleno. El Antiguo Instituto acogió ayer con casi todas sus butacas ocupadas el inicio de la nueva edición de "Peor... ¡Imposible!", un ciclo cinematográfico que busca reivindicar el cine marginal y "poner en manifiesto la importancia del cine popular", según expresó Jesús Parrado, coordinador de este ciclo, del que se podrá disfrutar hasta el domingo 31. Incluye una variada programación que, además de películas de "serie B", incluye presentaciones, "sorpresas" y una mesa redonda sobre el papel de la mujer en el cine.

"Peor... ¡Imposible!" arrancó esta nueva edición con "Asesinos del espacio", una proyección de 1989 de "ciencia ficción muy gamberra y alocada", contó Parrado, en la que un a nave espacial se estrella contra la Tierra. Le siguió "Terror bajo el mar" (1966), que mezcla "las novelas de fantasía europeas con la influencia y fama de las películas del agente 007", continuó Parrado. Cerró la primera jornada del ciclo "Danza macabra" (1964) , una obra cubre del gótico italiano.

Lo que comenzó como "un apaño" en el año 1999, ha logrado que, año tras año, decenas de personas se reúnan para disfrutar y, sobre todo, reírse con las diferentes proyecciones que se ofrecen en cada edición. "Todos los años, las películas responden a distintos géneros. Este año, las películas seleccionadas reflejan parte del espíritu en que fueron realizadas, es decir, la Europa de mitad de los años 60 y principios de los 70.", explicó Parrado. Una Europa "convulsa, de tensiones", pero también de crecimiento económico, de lucha por los derechos civiles, de "auge" del feminismo. "También reflejan el cine de aquellos años, que reflexiona sobre sí mismo, aparca la etapa del cine clásico y ya va buscando nuevas formas narrativas y estéticas", añadió Jesús Parrado.

La primera cita de esta edición llenó la sala del Antiguo Instituto. Con la entrada libre y gratuita hasta completar aforo, decenas de personas aguardaban su turno en una fila para escoger un buen sitio y poder disfrutar de las proyecciones. "Aquí se ven películas que es imposible ver en otro sitio", manifestó Cristina Menéndez, que se encontraba con María Rendueles esperando en la fila. Estas dos amigas que llevan acudiendo a este ciclo cinematográfico desde sus inicios. "Antes veníamos con más pandilla de amigos, pero se fueron mudando y cada vez venimos menos", contó, por su parte, María Rendueles. Para ellas, es una espacio para divertirse y descubrir películas nuevas interesantes. "Esta terapia de risa es lo mejor para el alma", confesó Rendueles.

Más atrás en la fila, se encontraban Justina Meana y José Luis Acuña, que acuden desde hace unos años. "Lo mejor es ver y escuchar a la sala llorando de la risa", expresó Justina Meana. "Venimos sin conocer y sin saber qué vamos a ver, pero siempre pasamos un buen rato", contó, por su parte, Acuña. Hoy a las 18.00 horas continúa la jornada con "Doble objetivo" (1987), "Maciste contra el vampiro"(1961) y "La cruz de las 7 joyas" (1987).