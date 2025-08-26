Contrueces pone el broche aprendiendo, así fue su fin de fiestas

Ayer, tras cuatro días de festejos que llenaron de color, música y diversión el recinto de las fiestas de Contrueces, las celebraciones llegaron a su fin por todo lo alto. Desde primera hora de la mañana, el prao de la fiesta se llenó para el tradicional día del socio y la entrega del bollu, un encuentro que permitió a los asistentes disfrutar de un ambiente distendido y familiar. A media tarde, la exhibición de la Guardia Civil levantó bastante expectación con una actuación que incluyó a diferentes secciones del cuerpo y a drones. La tarde tuvo como gran acto central una exposición de la Guardia Civil. Han sido, según los asistentes, los mejores festejos "que se recuerdan" y pese a la "polémica inicial", ya superada, de cobrar un euro por la entrada.

Un momento de la fiesta de la espuma.

La jornada vespertina la protagonizó también el "payaso Tato" y la tradicional fiesta de la espuma, que era la cita central de todo el programa de fiestas para los más pequeños. Así atestiguaron Marcos Muñoz y Lorena Suárez, junto a su hija, Soraya. "Venimos el sábado al concurso de dibujo y repetimos hoy también para que se divierta la peque", aseguraron. "Pese a la polémica inicial por la entrada, son las mejores que recordamos", añadieron. Por su parte, un grupo de adolescentes formado por Edu Torre, Miguel Gutiérrez y Fran Martínez, que acabaron en el recinto de la fiesta antes de tiempo y por casualidad. "Íbamos a venir más tarde para ver a ‘Tekila ‘porque es la mejor orquesta de Asturias, somos muy tekilistas, pero no teníamos nada mejor que hacer y vinimos a ver el ambiente", explicaron.

Un pago "simbólico" que no pasó factura

Ya de noche, el encargado de ir animando el ambiente fue el Dj Dani Vieites, que repitió en el escenario por cuarta noche consecutiva como previa del evento central de la jornada: la actuación del grupo "Tekila", que lideró el cierre de esta última verbena. Clausuró así Contrueces una edición de sus fiestas que fue este año más llamativa de lo habitual por la citada inclusión del pago de un euro para acceder al recinto. Una cuantía que los organizadores tildaron como "simbólica" y que tenía el único objetivo de amortizar unos costes de organización que se encarecen año a año, explican, por el volumen de requisitos que las comisiones deben cumplir. La medida, muy novedosa en Gijón, no parece sin embargo haber pasado factura alguna al barrio, que ayer vivió un ir y venir constante de romeros con normalidad.