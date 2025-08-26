Desagradable final en las fiestas de Contrueces de Gijón: "Tekila" suspende su actuación tras recibir un botellazo uno de sus miembros
El incidente ocurrió sobre las 1.30 horas, en el segundo pase de la orquesta | "No se puede permitir que te agredan mientras estás trabajando", señala la comisión de festejos, que revisa el material gráfico para identificar al autor del lanzamiento
Final abrupto y desagradable en las fiestas de Contrueces de Gijón a causa a una agresión. La orquesta "Tekila" detuvo en la madrugada de este martes su actuación tras un botellazo que recibió uno de sus componentes por parte de un asistente. El incidente se produjo en el segundo pase, a eso de las 1.30 horas. El broche de la celebración estaba previsto para las 2.00 horas. La botella, de plástico, impactó en el pómulo de uno de los artistas de "Tekila", el cual le generó un "bulto importante", señaló María Sánchez, presidenta de la comisión de festejos de Contrueces 2015.
Aseguró María Sánchez que se están revisando los vídeos y fotografías en aras de localizar al agresor, que por el momento no se ha podido identificar. Miembros del equipo de seguridad subieron al escenario para dialogar con el miembro de "Tekila" alcanzado por el botellazo, que se aplicó hielo para bajar la hinchazón. El grupo determinó inmediatamente no proseguir con el concierto. "Respetamos la decisión, no se puede permitir estar trabajando y que te agredan", aseveró María Sánchez.
El lamentable episodio empañó la culminación de cuatro jornadas festivas en el parque de Los Pericones, marcadas por la novedad del vallado de la zona y el cobro de un simbólico euro para ayudar a sufragar los costes de organización. "El balance es muy bueno, la gente respondió; cerrar el prao es lo mejor que pudimos hacer", afirmó María Sánchez, que se queda con el mal sabor de boca, como el resto de asistentes a la última noche, por el indeseado final.
Suscríbete para seguir leyendo
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- Dos menores de edad heridos tras un fuerte accidente en Gijón: el vehículo acabó estrellado contra una casa
- Botellazos, gritos y una persona inconsciente: los estragos de una nueva pelea en el centro de Gijón
- Verano de 1895, verano de 1925
- Susto en Gijón por un incendio en el polígono industrial de Roces: el humo fue visible desde varios puntos de la ciudad
- Cinco empresas ultiman sus proyectos para el Soccer World en Nuevo Gijón
- Se da a la fuga en Gijón y acaba detenido tras una intensa persecución en la que un policía resulta herido
- Fallece a los 63 años Xuan Fernández, naturalista y antiguo recuperador de aves de Gijón: 'Lo daba todo