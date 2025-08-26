Desagradable final en las fiestas de Contrueces de Gijón: "Tekila" suspende su actuación tras recibir un botellazo uno de sus miembros

Final abrupto y desagradable en las fiestas de Contrueces de Gijón a causa a una agresión. La orquesta "Tekila" detuvo en la madrugada de este martes su actuación tras un botellazo que recibió uno de sus componentes por parte de un asistente. El incidente se produjo en el segundo pase, a eso de las 1.30 horas. El broche de la celebración estaba previsto para las 2.00 horas. La botella, de plástico, impactó en el pómulo de uno de los artistas de "Tekila", el cual le generó un "bulto importante", señaló María Sánchez, presidenta de la comisión de festejos de Contrueces 2015.

Aseguró María Sánchez que se están revisando los vídeos y fotografías en aras de localizar al agresor, que por el momento no se ha podido identificar. Miembros del equipo de seguridad subieron al escenario para dialogar con el miembro de "Tekila" alcanzado por el botellazo, que se aplicó hielo para bajar la hinchazón. El grupo determinó inmediatamente no proseguir con el concierto. "Respetamos la decisión, no se puede permitir estar trabajando y que te agredan", aseveró María Sánchez.

El lamentable episodio empañó la culminación de cuatro jornadas festivas en el parque de Los Pericones, marcadas por la novedad del vallado de la zona y el cobro de un simbólico euro para ayudar a sufragar los costes de organización. "El balance es muy bueno, la gente respondió; cerrar el prao es lo mejor que pudimos hacer", afirmó María Sánchez, que se queda con el mal sabor de boca, como el resto de asistentes a la última noche, por el indeseado final.