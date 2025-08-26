Detenido un hombre en Gijón por el robo de 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos: los guardaba en un trastero y en su domicilio

Un total de 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos, además de un teléfono móvil, varios relojes, gafas de sol, un ordenador y tres cascos de moto. Esos son los objetos robados que la Policía Nacional intervino en Gijón a un varón de 42 años al que han arrestado como presunto autor de un delito continuado contra el patrimonio.

La detención de este hombre tuvo lugar el pasado día 21 de agosto. Previamente, la investigación de la Policía Nacional comenzó gracias a la colaboración ciudadana, ya que los agentes recibieron información sobre un trastero en el barrio de Montevil "en el que se acumulaban bicicletas y patinetes eléctricos".

Al realizar el registro, los agentes encontraron 12 bicicletas y seis patinetes eléctricos robados. Tal y como señalan desde la Policía Nacional, la propietaria de ese trastero desconocía el uso que "un conocido estaba haciendo del local".

La colaboración ciudadana, clave para el inicio de la investigación

Tras encontrar esas bicicletas y patinetes, los agentes encargados de la investigación localizaron y detuvieron al presunto autor de estos robos el 21 de agosto. Una jornada después, la Policía Nacional llevó a cabo la entrada y registro del domicilio del detenido. Fue allí donde encontraron otros siete patinetes eléctricos, una consola, un teléfono móvil, un ordenador, dos relojes, tres cascos de moto y varias gafas de sol entre otros objetos. Además, la Policía Nacional apunta que el detenido "utilizaba páginas de internet de compraventa de segunda mano".

Por el momento, cuatro de las bicicletas que se incautaron ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios. En cuanto a los patinetes eléctricos, desde la Policía Nacional señalan que "la única forma de diferenciar unos de otros es por el número de serie que llevan mediante una placa metálica atornillada, careciendo varios de ella, y estando el resto alteradas con varios números cambiados o rayados para imposibilitar su lectura e identificación".

El detenido, una vez finalizado el atestado policial, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia.