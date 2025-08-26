Deva recuperará la subasta del ramu tras más de una década
La parroquia retoma "una tradición" para la festividad de Peñafrancia del 8 de septiembre
Deva recuperará, más de una década después, la subasta del ramu en la festividad de Peñafrancia, que se celebrará el 8 de septiembre. Será en la finca Remedios, al lado del merendero "El Chabolu", a las 12.00 horas, y habrá también actuación del grupo folclórico "La Alegría" de Porceyo. La subasta se realizará con las aportaciones de los vecinos, productos envasados y no perecederos, y la recaudación se donará íntegramente a la Asociación de Parálisis Cerebral y Enfermedades Afines "Aspace". "Es la vuelta de una tradición", sostiene Carmen Díaz, secretaria de la asociación vecinal "Peñafrancia" de Deva.
En festejos precedentes se realizaba una especie de rifa. "No había tanta participación", afirma Carmen Díaz, que confía en el que la recuperación de la subasta del ramu sea un atractivo para los residentes en la parroquia. "Eso era lo guapo, la puja", declara Díaz.
Para la secretaria de la entidad vecinal, el regreso del encuentro "supone unir al pueblo" y volver "a los años de antes". Las expectativas son buenas a apenas un par de semanas de la cita. "La gente está muy animada, esto es algo que vivimos siempre", subraya Carmen Díaz, que aboga por conservar este tipo de tradiciones para que, por otra, los nuevos vecinos que se instalen en Deva las conozcan de primera mano.
La asociación "Peñafrancia" recogerá las donaciones los días 6 (de 16.00 a 19.00 horas) y 7 (de 12.00 a 14.00 horas) de septiembre en los locales del colectivo, que, asimismo, anima a los asistentes a la festividad, el día 8, a acudir con vestidos regionales para aportar colorido a la jornada, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de la Fundación Gijón Rural y busca reverdecer una emblemática tradición de Deva, que vuelve a subastar el ramu .
