Fermín Treceño, nuevo jefe de la comisaría de la Policía Nacional en Gijón

La comisaría de la Policía Nacional de Gijón ya tiene nuevo jefe. El comisario Fermín Treceño Carbajal ha sido nombrado como nuevo jefe y realizará las labores que hasta finales de julio llevó a cabo Dámaso Colunga, quien pasó a segunda actividad.

Fermín Treceño Carbajal, nacido en 1976, es hijo de padre avilesino y madre gijonesa. Su ingreso en el cuerpo tuvo lugar en 1999, cuando entró en la Escuela de Policía de Ávila. Tres años más tarde, en 2002, fue nombrado inspector. Su carrera continuó creciendo en 2014, cuando pasó a ser inspector jefe. Ya en 2022 fue nombrado comisario.

A lo largo de estos años, Treceño ha desempeñado diferentes puestos en varias áreas de la Policía Nacional. Ha trabajado en dos comisarías generales, en las que se dedicó a la investigación del terrorismo yihadista y a la trata de seres humanos. En el área de Policía Judicial ha sido responsable en la JSP de Asturias de delitos económicos y tecnológicos y ha sido el responsable de dos brigadas provinciales, Palencia y Coruña. Por otro lado, en el área de Seguridad Ciudadana ha trabajado en la Brigada Provincial de Oviedo. Por último, ha sido jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Miranda de Ebro (Burgos).

Además, Treceño fue miembro fundador del área de Derechos Humanos e Igualdad de la Policía Nacional, siendo punto de contacto territorial en la JSP de Asturias.

Un total de 104 felicitaciones públicas

Gracias a esas labores, el nuevo comisario jefe de la Policía Nacional en Gijón ha sido galardonado con 104 felicitaciones públicas, cruz y medalla a la dedicación policial, dos cruces al mérito policial con distintivo blanco, una cruz al mérito de la guardia civil con distintivo blanco, y distintivo del Ministerio del Interior de Georgia.

En cuanto a sus estudios, Fermín Treceño cuenta con la diplomatura en la Escuela de Ciencias de la Salud de Zaragoza y la licenciatura al terminar los dos años de estudios en la Escuela de Policía de Ávila. Asimismo, a través de la UNED completó el máster en "Malos tratos y violencia de género. Una visión multidisciplinar". Asimismo, recientemente ha recibido formación especializada en criptomonedas e inteligencia artificial. Además de hablar inglés, tiene conocimientos del idioma árabe.