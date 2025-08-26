Finalizan las labores de conservación del río Peñafrancia

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) comunicó ayer que ya se han finalizado los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en el río Peñafrancia en la inmediaciones del La Castañal, en el marco del convenio firmado con el Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces fluviales.

Las labores principales de la operación de mantenimiento se centraron en la eliminación de varios árboles con peligro de caída, secos, enfermos o caídos, además de la adecuación de la vegetación de ribera arbustiva y la retirada de restos vegetales acumulados en el cauce. Todo ello se realizó con el objetivo de mantener la capacidad del desagüe del cauce y evitar posibles inundaciones o daños.

Las actuaciones, que finalizaron ayer, tuvieron lugar en un tramo de cincuenta metros, y se contó con un presupuesto de 5.000 euros. Además, estas labores complementan los trabajos realizados en 2022 en el ámbito rural de los cauces del término municipal de Gijón antes de la firma del convenio, donde se invirtieron 167.493 euros.

El convenio para el desarrollo conjunto de actuaciones de conservación firmado entre la CHC y el Ayuntamiento de Gijón cuenta con una inversión total de 1.520.000 euros durante cuatro años, y desde que comenzaron las actuaciones el 1 de agosto de 2022, se han invertido casi 1.198.768 euros.