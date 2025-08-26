Finalizan las labores de conservación del río Peñafrancia
El convenio entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Gijón hizo posible este mantenimiento fluvial
Andrea Sanz-Yus
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) comunicó ayer que ya se han finalizado los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en el río Peñafrancia en la inmediaciones del La Castañal, en el marco del convenio firmado con el Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces fluviales.
Las labores principales de la operación de mantenimiento se centraron en la eliminación de varios árboles con peligro de caída, secos, enfermos o caídos, además de la adecuación de la vegetación de ribera arbustiva y la retirada de restos vegetales acumulados en el cauce. Todo ello se realizó con el objetivo de mantener la capacidad del desagüe del cauce y evitar posibles inundaciones o daños.
Las actuaciones, que finalizaron ayer, tuvieron lugar en un tramo de cincuenta metros, y se contó con un presupuesto de 5.000 euros. Además, estas labores complementan los trabajos realizados en 2022 en el ámbito rural de los cauces del término municipal de Gijón antes de la firma del convenio, donde se invirtieron 167.493 euros.
El convenio para el desarrollo conjunto de actuaciones de conservación firmado entre la CHC y el Ayuntamiento de Gijón cuenta con una inversión total de 1.520.000 euros durante cuatro años, y desde que comenzaron las actuaciones el 1 de agosto de 2022, se han invertido casi 1.198.768 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- Dos menores de edad heridos tras un fuerte accidente en Gijón: el vehículo acabó estrellado contra una casa
- Botellazos, gritos y una persona inconsciente: los estragos de una nueva pelea en el centro de Gijón
- Verano de 1895, verano de 1925
- Susto en Gijón por un incendio en el polígono industrial de Roces: el humo fue visible desde varios puntos de la ciudad
- Las memorias Ataulfo Blanco, uno de los hosteleros más populares de Gijón: 'Aprendí a escanciar en el bar Villa, donde paraban los pescadores y conocía a todos los playos de Cimadevilla
- Se da a la fuga en Gijón y acaba detenido tras una intensa persecución en la que un policía resulta herido
- Cinco empresas ultiman sus proyectos para el Soccer World en Nuevo Gijón