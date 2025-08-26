Grababa a mujeres mientras se duchaban en un centro social de Gijón: esta es la pena que solicita la Fiscalía por estos presuntos hechos

La Fiscalía de Área de Gijón solicita penas que suman diez años y medio de prisión, además del pago de una multa, para un hombre acusado de grabar a mujeres mientras se duchaban en los baños de un centro social de la ciudad. El varón, nacido en 1983, ya fue condenado en 2022 por hechos similares. El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, el 29 de octubre de 2024, colocó de manera disimulada, en el suelo, una mochila que contenía en un bolsillo un teléfono móvil. Lo hizo en la zona de aseos femeninos en un centro social destinado a la asistencia de personas adultas vulnerables o con riesgo de exclusión.

El dispositivo estaba, asimismo, camuflado con una malla tipo calcetín y cinta aislante para pasar desapercibido. Tras ubicar convenientemente la mochila, activó la cámara del teléfono con el objetivo de grabar a las mujeres que utilizaran las duchas. Ese día logró grabar a una mujer, desnuda, tras lo cual -cuando las circunstancias se lo permitieron- recogió la mochila y guardó la grabación en el terminal. Al día siguiente hizo lo mismo, y otra vez el 1 de noviembre, grabando cada día a una mujer mientras ambas usaban las duchas.

El varón conservó las grabaciones hasta que, el 12 de noviembre, perdió el teléfono en la calle, lo que permitió que la Policía lo incautase y descubriera las grabaciones. En enero de 2022 ya fue condenado por un juzgado de lo Penal de Oviedo por hechos similares a un año de prisión y multa.

La Fiscalía considera que los hechos acaecidos en Gijón son constitutivos de tres delitos de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.1 del Código Penal, con la circunstancia agravante de reincidencia, y solicita que se condene al acusado, por cada uno de los delitos, a tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y al pago de una multa de 20 meses con una cuota diaria de cinco euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

En concento de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal, que ya presentó su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano jurisdiccional correspondiente reclama que el acusado indemnice a dos de las víctimas con 2.000 euros a cada una, más los intereses legales correspondientes. La tercera renunció a cualquier indemnización que pudiera corresponderle.