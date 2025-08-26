Herido leve un motorista en Gijón tras un accidente con un ciclista

Accidente, sin graves consecuencias, en Gijón. Un motorista resultó herido leve tras una colisión con un ciclista en la avenida de la Costa, a la altura de Begoña. Al lugar del incidente se desplazó la Policía Local para recabar testimonios de lo ocurrido y regular el tráfico. El suceso generó la curiosidad de los paseantes en una zona bastante transitada de la ciudad.