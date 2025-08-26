Herido leve un motorista en Gijón tras un accidente con un ciclista

El impacto se produjo en la avenida de la Costa, a la altura de la zona de Begoña

La escena del accidente.

La escena del accidente. / LNE

S. G.

Accidente, sin graves consecuencias, en Gijón. Un motorista resultó herido leve tras una colisión con un ciclista en la avenida de la Costa, a la altura de Begoña. Al lugar del incidente se desplazó la Policía Local para recabar testimonios de lo ocurrido y regular el tráfico. El suceso generó la curiosidad de los paseantes en una zona bastante transitada de la ciudad.

