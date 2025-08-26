El Llano 2000 y el Arenal urgen a arreglar sus campos en Gijón

"Los niños del deporte base merecen un respeto". El presidente del Club Deportivo Arenal, Víctor Manuel Martínez, hizo ayer esta afirmación ante lo que la entidad que él preside, además del Llano 2000 –que entre ambos suman 750 niños entrenando en unos 50 equipos– consideran un "incumplimiento" municipal por no haber renovado este verano el césped de los campos en los que entrenan y juegan. Dicen que el estado de estos campos ha sobrepasado su vida útil y que está provocando "lesiones" en los jugadores.

Marcelino Álvarez, presidente de Llano 2000, señaló que el año pasado tuvieron a 17 jugadores con "lesiones de gravedad" por el estado del campo y "la integridad y la salud de los chavales es lo principal". En el Arenal, según su responsable, el número de lesionados fue de 14 jugadores, cinco del primer equipo, uno de los cuales tuvo que dejar el fútbol. Ahora, ambos presidentes, según señalaron ayer, van a indicar a los padres de cada niño que vuelva a lesionarse que demande al Ayuntamiento (en lugar de a la Mutualidad de Futbolistas) como responsable de la renovación del césped que no se ha producido. Los dirigentes de ambos clubes urgen a renovarlo ya.

"El año pasado tuvimos que suspender entrenamientos y partidos, y yo aplacando a los padres, que están negros. Yo confiaba en que fueran realidad las promesas que me hacía el concejal (Jorge Pañeda, edil de Deportes). Dijo primero que se iban a hacer en enero de 2025, luego que en 2025 y en varias reuniones tratamos de que se hicieran en verano, porque no hay actividad en los campos de fútbol", aseguró Álvarez, que añadió que la última explicación es que "la licitación está parada en Intervención".

Los presidentes de ambos clubes señalaron que están dispuestos a realizar los entrenamientos en la plaza Mayor, como "medida de presión", tal y como les están demandando los padres, "que están que trinan". "Ahora que acabaron las actuaciones, empezamos nosotros", añadió Martínez, quien consideró que con la actual gestión, el Patronato Deportivo Municipal "se está convirtiendo en una secta". Además, reprochó al Ayuntamiento de Gijón, "que es el responsable de cambiar el césped cuando acaba su vida útil", que denunciara al club ante Medio Ambiente del Principado por el vertido de caucho al Jardín Botánico, "que se debe al mal estado del césped".

Los directivos de ambos clubes comparecieron ayer en el Ayuntamiento junto a los ediles del PSOE, Jacobo López, y de IU, Javier Suárez Llana, formaciones que van a presentar una iniciativa conjunta en el próximo pleno municipal para urgir la renovación de ambos campos. Una medida que llegó a presupuestar el anterior gobierno local, sin poder acometerla al no resultar aprobado el presupuesto municipal de 2023.

López tildó de "incumplimiento flagrante" que ahora no lo haga el actual gobierno local tras haberlo comprometido al principio de mandato. Suárez Llana consideró que se trata de un "maltrato, menosprecio y desprecio desde la presidencia del Patronato" a los clubes.