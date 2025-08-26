Un recorrido por el Revillagigedo: El retrato

De la mano del cronista oficial de Gijón, Luis Miguel Piñera, LA NUEVA ESPAÑA ofrece un recorrido en doce entregas por la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro fotografías (1858-1992)" del Palacio de Revillagigedo para analizar cada una de las partes de esta muestra comisariada por Crabiffosse y Juaco López con imágenes de los fondos municipales.

La fotografía inició su camino en 1839. Su éxito social fue grande y mayormente gracias al retrato. Hasta ese momento el retrato pintado era un lujo, solamente accesible para unos pocos. Desde el invento de la fotografía pasó a estar al alcance de casi todos; primeramente de la burguesía y después al alcance de obreros y campesinos. El retrato es el género más practicado por los fotógrafos; los primeros afincados en Gijón fueron los retratistas y así siguió luego. Eran retratos de estudio que, hasta la aparición de la luz eléctrica, se sacaban en las galerías que los profesionales tenían en los áticos de las casas con ventanales grandes para tener luz natural.

«A nuestros queridos papás», de Julián Castellanos, 1909. | / .

Retratos en un estudio que requería una apariencia decorosa, imitando salones y lujosas residencias. La historia cuenta que fue Robert Cornelius en 1839 quien realizó el primer retrato fotográfico: un autorretrato. Usó un daguerrotipo y la luz del sol; posó durante un minuto antes de tapar el objetivo. Era un tiempo en que obtener una imagen requería, literalmente, correr para inmortalizarse.

En la información en asturiano de los códigos QR de la exposición "Epicentro" se puede leer: "A estos estudios díbase pa retratarse en feches señalaes del añu o de la vida: antroxu, primer comunión, casoriu... Yeren vezu los retratos individuales pa repartir ente collacios y parientes, los de grupos de familiares, amigos, compañeros de clase o de trabayu... Dende la guerra civil, colos fotógrafos de cai, el retratu anicia otros caminos".

Retratos de vivos y retratos de muertos. Parece ser que el hombre es el único animal que sabe que va a morir. De lo que no hay duda es que es el único que entierra a sus muertos. El ser humano es protagonista de una serie de ceremonias ante la muerte, unos ritos de duelo que todos aceptamos como normales. La fotografía mortuoria fue una de esas costumbres en países anglosajones, pero también en España e Italia.

Se trataba de fotografiar los cadáveres para recordarlos como si estuvieran vivos, fotografiarlos solos o al lado de algún familiar vivo. Fotografías "post mortem" sobre todo de niños y niñas, en tiempos de alta mortandad infantil, que así pasaban a formar parte del álbum familiar. No pocas enviadas a familiares emigrantes en América. Eso sí, solo era posible en familias con mediano o alto nivel económico que pudieran pagar a un fotógrafo.

La fototeca del Muséu del Pueblu d´Asturies, en Gijón, dispone de un número ciertamente importante de imágenes, más de dos millones. Entre los fondos que conserva hay uno de nombre "Colección Post Mortem" con sesenta y nueve fotos del tema que nos ocupa, cinco de ellas tomadas en Gijón, a adultos y niños fallecidos en la ciudad.

Entre esas sesenta y nueve fotos "post mortem", datadas entre 1870 la primera y 1940 la última, casi la mitad son de autor anónimo (35 de ellas), pero unas cuantas están firmadas por fotógrafos profesionales entre los que figuran estos: Enrique Marquerie (1 foto), Fernando del Fresno (1), Enrique Gómez (2), Ramón García Duarte (1), Juan Evangelista Canellada (3), Benjamín R. Bembiella (4), Lorenzo Cabeza (1), Valentín Vega (2)... Todas esas imágenes fueron compradas por el Muséu entre 1994 y 2013.