La renovación del pavimento en la calle Fray Ceferino de Gijón, en marcha

Durante las próximas dos semanas se acometerá una obra en la calle Fray Ceferino González, en El Llano, para renovar el pavimento de una franja del tramo entre Saavedra y Electra. Una actuación impulsada por la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, encabezada por el forista Gilberto Villoria, y complementaria a la reforma del parque Electra, a cargo del servicio de Parques y Jardines, del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad que lidera el popular Rodrigo Pintueles.

A algo más de 25.000 euros asciende el presupuesto para la intervención, solicitada por la asociación vecinal La Serena. En la zona de la actuación, el pavimento de hormigón se encontraba muy hundido y, en las labores previas, los técnicos comprobaron que estaba relleno con escombros de la obra de edificación y compactar. El proyecto implica retirar el material inapropiado, compactar y pavimentar con terrado blanco. Desde La Serena resaltaron que "el hundimiento y mal estado del firme suponían un serio riesgo para peatones y vehículos".

Quedará sin abordar, no obstante, un tramo en el entronque con la calle Electra a la espera de que Parques y Jardines finalice su obra, ya que por esa zona deberá circular tráfico pesado. En una reunión este verano con los vecinos del barrio, Rodrigo Pintueles ya informó de que en Electra los trabajos se pospondrían hasta noviembre y diciembre para su coordinación con las actuaciones previstas en Fray Ceferino González. Además, en la calle Electra hay unas jardineras con varias moreras de "alto valor simbólico y biológico" y, por petición vecinal, se parará allí la actividad para su trasplante en una época más propicia, en otoño. En diciembre se completará la reforma del parque.