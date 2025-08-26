La renovación del pavimento en la calle Fray Ceferino de Gijón, en marcha
La intervención, por más de 25.00 euros, complementa la reforma del parque Electra
Durante las próximas dos semanas se acometerá una obra en la calle Fray Ceferino González, en El Llano, para renovar el pavimento de una franja del tramo entre Saavedra y Electra. Una actuación impulsada por la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, encabezada por el forista Gilberto Villoria, y complementaria a la reforma del parque Electra, a cargo del servicio de Parques y Jardines, del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad que lidera el popular Rodrigo Pintueles.
A algo más de 25.000 euros asciende el presupuesto para la intervención, solicitada por la asociación vecinal La Serena. En la zona de la actuación, el pavimento de hormigón se encontraba muy hundido y, en las labores previas, los técnicos comprobaron que estaba relleno con escombros de la obra de edificación y compactar. El proyecto implica retirar el material inapropiado, compactar y pavimentar con terrado blanco. Desde La Serena resaltaron que "el hundimiento y mal estado del firme suponían un serio riesgo para peatones y vehículos".
Quedará sin abordar, no obstante, un tramo en el entronque con la calle Electra a la espera de que Parques y Jardines finalice su obra, ya que por esa zona deberá circular tráfico pesado. En una reunión este verano con los vecinos del barrio, Rodrigo Pintueles ya informó de que en Electra los trabajos se pospondrían hasta noviembre y diciembre para su coordinación con las actuaciones previstas en Fray Ceferino González. Además, en la calle Electra hay unas jardineras con varias moreras de "alto valor simbólico y biológico" y, por petición vecinal, se parará allí la actividad para su trasplante en una época más propicia, en otoño. En diciembre se completará la reforma del parque.
Suscríbete para seguir leyendo
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- Dos menores de edad heridos tras un fuerte accidente en Gijón: el vehículo acabó estrellado contra una casa
- Botellazos, gritos y una persona inconsciente: los estragos de una nueva pelea en el centro de Gijón
- Verano de 1895, verano de 1925
- Susto en Gijón por un incendio en el polígono industrial de Roces: el humo fue visible desde varios puntos de la ciudad
- Las memorias Ataulfo Blanco, uno de los hosteleros más populares de Gijón: 'Aprendí a escanciar en el bar Villa, donde paraban los pescadores y conocía a todos los playos de Cimadevilla
- Se da a la fuga en Gijón y acaba detenido tras una intensa persecución en la que un policía resulta herido
- Cinco empresas ultiman sus proyectos para el Soccer World en Nuevo Gijón